GÜNCEL

Müge Anlı'da Zehra Özkan'ın cinayet zanlısı kuzeni çıktı

Müge Anlı'nın programında gönül ilişkisi yaşadığı Zehra Özkan'ın kaybolmasıyla ilgili bilgisi olmadığını söyleyen Ramazan Ç, Özkan'ı 14 kez bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 9 yıl önce ortadan kaybolan Zehra Özkan'ın o dönem gönül ilişkisi yaşadığı teyzesinin oğlu Ramazan Ç. tarafından 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın şüphelisinin ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanıp, "Ben onu çok sevdim. Ama kaybolmasıyla ilgili hiçbir bilgim yok" dediği ortaya çıktı.

"KAYBOLMASIYLA İLGİM YOK" DEMİŞTİ

Zehra Özkan'a aşık olduğunu dile getiren katil zanlı gözaltına alındıktan sonra ekip otosunda Özkan'ı öldürdüğünü itiraf etti. Daha önce ATV'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp dosyası araştırılan Zehra Özkan'ı bıçaklayarak ormanlık alana attığını itiraf eden Ramazan Ç'nin, programda, Zehra Özkan'ın kayıp olmasıyla kendisinin ilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.

"AİLEMİ DAĞITMAK İSTEDİ"

Cep telefonunun ekran kilidini 'Z' harfi ile açtığını belirten Ramazan Ç, "Telefonu elime her aldığımda aklıma Zehra geliyordu" dedi. Ramazan Ç, fotoğrafı gösterilen ormandaki kadın cesedinin Zehra Öztan'a ait olduğunu söyledi. Ramazan Ç. gazetecilerin "Niçin öldürdünüz?" sorusuna da " Benim ailemi dağıtmak istedi. Ben engel oldum. Ben onu çok seviyordum." yanıtını verdi.

İfadesinde Zehra Özkan'ı kaç sefer bıçakladığını bilmediğini öne süren Ramazan Ç. "Zehra'yı defalarca bıçakladım. Bıçağı dört sefer vurduğumu biliyorum, gerisini hatırlamıyorum. Zehra can çekişirken ona sarılıp, ağladım. Boğazımı kesip, ölmek istedim. Çocuklarım aklıma gelince vazgeçtim. Daha sonra arabayla oradan ayrıldım. Zehra'nın arabadaki valizde bulunan eşyalarını da yaktım. Ben onu çok seviyordum." diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'den Vedat Muriç açıklaması
Yasa Meclis'ten geçti! Bankalar ücretlere kendisi karar veremeyecek
Ersun Yanal: Talisca bizi şampiyon yapar
İşverenlere müjde! Yeni yılda istihdam desteği 49 bin lira
Arsenal Merih Demiral'ı gözüne kestirdi! Dünya devi para akıtacak
1 Aralık'tan itibaren zorunlu! Takma ücreti merak konusu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'da 'I love you man' diyen adamı karşılıksız bırakmadı
Sivas'ta dev baykuş eve gizlice girdi
e okul öğrenci girişi yap MEB 2019 sayfası
Civcivlerin 42 günlük ölümleri! Canlı muamelesi görmüyorlar
Rusya'da kolejde silahlı saldırı 2 ölü, 3 yaralı
Kara cuma ne zaman başlıyor 2019 indirimler kaç gün sürecek?
Gaziantep’te HDP’ye şafak vakti dev operasyon
Aynı aileden 4 kişi İzmir'de vurulmuş olarak bulundu katilleri en yakınları çıktı