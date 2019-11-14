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CHP'den RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e Meclis'te protesto

Tartışmaların büyümesi üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerine ara verildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) bütçesinin görüşmeleri başladı. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) komisyon üyeleri, görüşmeler sırasında “RTÜK TBMM iradesini gasp edemez, RTÜK Başkanı kendi başkanlığını düşürsün” yazılı dövizler açtı. Tartışmaların büyümesi üzerine komisyona ara verildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in sunumu sırasında ise tartışma çıktı. CHP’li milletvekiller, “TBMM’nin seçtiği birisini alamazsınız”, “Üç yerden maaş alıyor”, “Milletin iradesine saygısızlık yapan birisi burada konuşamaz”, “Atatürk’e hakaret edenleri danışman yaptın” diye bağırdılar. Eski RTÜK üyelerinden CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Bu adam kurumunda kendisine ‘Küçük reis’ denmesini istiyormuş. Meclis iradesinin üzerinde bir karar almaya çalışan bu adamın burada işi yok. Kendisi gitmedikçe bugün burada çalışma olmaz” dedi. Tartışmaların büyümesi üzerine komisyona ara verildi. Tartışma verilen arada da devam etti.

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