Erdoğan - Trump görüşmesinde tarihi açıklama! Olay mektup ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde önemli başlıklar ele alındı. Erdoğan ile Trump, 'Barış Pınarı Harekatı' sonrası ilk kez yüz yüze görüştü. Görüşme, 1 saat 15 dakika sürerken Erdoğan çok tartışılan mektupla ilgili de açıklama yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mektupları Trump'a tekrar takdim ettim. Bir teröristi muhatap alması beni üzdü." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, "ABD ile köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



''Değerli dostum Trump’a ve eşine teşekkür ediyorum. Türk ABD ilişkilerini güçlü ve sağlıklı bir biçimde ilerletilmesi konusunda hemfikiriz. İlişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. Sayın Başkan ile terör konusunda karşılıklı irademizi teyit ettik.

DEAŞ ile mücadeleye değindik. Bağdadi’nin ölümünden sonra bizler gerek cezaevlerinde gerek ülkemizde şu anda 2 bin 200 civarı DEAŞ’lı tutuklu mahkumdur.



2 bin 200 civarında DEAŞ'lı elimizde

Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki bu amacı gerçekleştirebileceği en güvenilir ortağı Türkiye’dir, öyle olmalıdır. Gerek cezaevlerinden Suriye tarafında kaçmaya çalışan gerek ülkemizde şu anda 2 bin 200 civarında DEAŞ'lı elimizde tutuklu veya mahkumdur.

Sığınmacılar için 40 milyar dolar harcadık.

(Barış Pınarı Harekatı) Ülkemiz bu harekatla PKK/YPG'nin Suriye'deki ayrılıkçı gündemine ağır darbe vurmuştur. PKK/YPG'nin elindeki kamplardan kaçarak Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye geçen, kadınların ve çocukların da bulunduğu 287 kişiyi yakaladık.



Temsilciler Meclisi kararları bizi incitti

104 yıl önce savaş şartlarında yaşanmış bir meselede karar vericiler siyasetçiler değil, tarihçiler olmalıdır. Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de alınan kararların Türk milletini incittiğini, ilişkilerimize gölge düşürme gayesi güttüğünü paylaştım.

Temsilciler Meclisi kararları bizi incitti. Açık söylüyorum Türkiye özgür tartışma tarafındadır. Ermeni tarafından ortak komisyon kurulması teklifi hala geçerlidir. Biz bütün arşivlerimizi açmış durumdayız. Silahlı kuvvetlerimizin 1 milyon belgesi vardır arşivde bunları diledikleri zaman görebilirler.



Terör örgütüyle mücadelemizi sürdüreceğiz



DEAŞ ile bağlantılı olabileceğimiz yaklaşık 77 bin kişiye giriş aşağı koyduk. Türkiye’nin kontrolündeki bölgeye geçen 287 kişiyi yakaladık Şahsımı yayınlarında manşet yaparak hedef gösteren terör örgütüyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye’nin Suriye ile 911 km sınır bulunuyor Bu ülkede 9 sene önce çatışma başladığında hadiselerden en fazla etkilenen biz olduk.

Barış Pınarı Harekatı'yla şehir ve köylere geri dönüşler başladı

Cerablus'ta 365 bin Suriyelinin kendi topraklarına dönüşünü sağladık. Barış Pınarı Harekatı'yla şehir ve köylere geri dönüşler başladı. 2015'te G20 Antalya Zirvesinde yaptığım Güvenli Bölge oluşturma çağrısı zamanında hayata geçmediği için on binlerce masum hayatını kaybetti

FETÖ bir terör örgütüdür



S-400 sistemi ve F35 programı başta olmak üzere bu alanda karşılaştığımız sınamaların üstesinden ancak diyalogla gelebiliriz. FETÖ bir terör örgütüdür. Görüşmelerimizde tabi FETÖ’nün ABD’deki varlığının sona ermesi talebini bir kez daha vurguluyoruz.

Patriot satın alabileceğimizi söylüyorum

Sayın Trump ile ortaya koyduğumuz 100 milyar dolarlık ticaret hacmine nasıl ulaşacağımız ele aldık. Hedeflerimiz bağlamında Ticaret Bakanlıklarımızın çalışmaları devam ediyor. Trump’a istenilen şartlarda teklif edilmesi dahilinde Patriot satın alabileceğimizi söylüyorum.

ABD Kongresi'yle de yapıcı bir diyalogla angajmanımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu Sayın Başkanla paylaştım. Suriye’de azınlıklar için özel çabamız var. Keldani, Ezidi ve Hristiyanlar noktasında da özel gayretimiz var. Kendi ibadethanelerinde ibadetlerini yapma fırsatını onlara hazırladık. Keldani, Ezidi, Arami, Hristiyan bütün bunlardan bizim tarafımıza geçmiş olanlar herhangi bir sıkıntı yaşamıyor.

FETÖ konusunda belgeleri Trump’a verdik

Mektupları bugün Sayın Başkan’a ben tekrar takdim ettim. Terörist Abdi Şahin’in ABD gibi bir ülkenin başkanı tarafında muhatap alınmasını üzüntüyle karşıladım. Terörist Abid Şahin’in yüzlerce insanımızın ölmesine neden olan bir teröristtir. Ve APO’nun da manevi oğludur. ABD tarafından bu şekilde karşılanması biz üzmüştür. Bu şahıs Rusya tarafından da bu şekilde karşılanmıştır. Dünyadaki terörizm ile zora gidiyoruz. Bunlarla ilgili de belgeleri verdim. CIA teşkilatının bu adamın terörist olduğuna dair verdiği belgeyi de ben Trump’a takdim ettim.

Trump'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Herkese hoş geldin diyorum. Çok üretken bir toplantı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde geri dönecek ve bu ABD için çok güzel bir haber. Türkiye çok büyük bir NATO müttefiki ve ABD’nin stratejik ortağı. Ekonomik ilişkilerimiz muazzam potansiyeli var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Bunlardan biri de Suriye konusuydu.

Erdoğan’a teşekkür ediyorum

ABD ve Türkiye muazzam bir başarıya imza attı ve karmaşık durumu daha iyi şekle getirdik. Ateşkes olduğunu görüyoruz. Barış içerisinde ve istikrarlı bir Ortadoğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Türkiye sorumlulukları yerine getireceğini söyledi. Ateşkeste hızlı bir şekilde ilerleme sağlanıyor.

100 milyar dolarlık ticaret

Bağdadi’yi ortadan kaldırdık. Türkiye’nin bize çok yardımı dokundu. Bizim terörle mücadelemize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ticari ve askeri silah satışları konusunda da çok büyük bir iş birliğimiz var. Türk firmaları da çok önemli parçalarını üretiyorlar özelikle F-35’in Türkiye’nin karmaşık S-400’leri satın alması büyük zorluklar çıkarıyor. S-400 konusunu konuştuk, umarım bu sorunu çözebileceğiz. 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret anlaşması konusunda mutabık kaldık. Mevcut rakamın 4 katına çıkarılmasını düşünüyoruz. Karşılıklı bir ilişkinin ilerletilmesi konusunda adım atılacaktır. Çin anlaşma yapmak istiyor. Benim en önemli önceliğim ABD ticareti.

Erdoğan'ın ABD ziyaretinde gün boyu neler yaşandı?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Beyaz Saray'a geldi. ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump, Erdoğan ve eşini kapıda karşıladı.

Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü.

Erdoğan ve Trump çalışma yemeğinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçti.

Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Baş başa görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye-Suriye sınırında yaptığı işten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi.

Trump: ilk günden beri dostuz



Trump, yaptığı açıklamada, "Ateşkes devam ediyor, Kürtlerle görüştük. Gayet memnunlar. Sınırınızın güvende olmasından memnunum. Sadece petrolü güvence altına almak için asker bıraktık. İlk günden beri dostuz, birbirlerimizi çok iyi anlıyoruz. Bu tek yönlü bir yol değil. Sizi burada ağırlamak büyük şeref" dedi. Trump bir soru üzerine S-400 ve F-35'leri de konuşacaklarını ifade etti. Donald Trump, azil soruşturmasıyla ilgili soruya "Azil soruşturması tam bir cadı avı. İzlemiyorum" diye yanıt verdi.

Erdoğan da "Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız" diye konuştu.





Heyette kimler bulunuyor?

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'a geldi.