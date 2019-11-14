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Antalyaspor'da Tayfun Korkut sesleri

Bülent Korkmaz’ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Antalyaspor’un, Tudor ile görüşme yaptığı ifade edilirken Tayfun Korkut ismi de ortaya atıldı.

Bülent Korkmaz’ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Antalyaspor’da liste kabarık.

Kırmızı-Beyazlılar’ın ilk görüşmeyi İgor Tudor’la gerçekleştirdiği öğrenildi. Yönetimin fikir alışverişinde bulunmak adına Tamer Tuna, Stephan Tomas ve Tayfun Korkut’la bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Başkan Ali Şafak Öztürk ve ekibi yapılacak olan görüşmelerin ardından kararını verecek. 

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