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Hakem Deniz Ateş Bitnel meslektaşını yumrukladı

Masterlar maçında sahaya oyuncu olarak çıkan hakem Deniz Ateş Bitnel, kararını beğenmediği meslektaşı Mehmet Ağaçlı’yı dövdü.

2016 yılında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında çıkardığı kırmızı kartlar sonrası FIFA kokartı elinden alınan ve Salih Dursun'un kendisine gösterdiği kırmızı kart ile gündeme oturan Deniz Ateş Bitnel, yeni bir skandala daha imza attı.

Mehmet Ağaçlı'yı yumrukla yere düşürdü
Sabah'ın haberine göre; Bitnel oyuncu olarak yer aldığı maçta hakemin kararlarını beğenmeyince meslektaşına saldırdı. Bitnel, 11 Kasım'da Maltepe 1923 ile Golden Masterlar arasında Cevizli Futbol Stadyumu'nda oynanan karşılamanın 51. dakikasında kararına tepki gösterdiği hakem Mehmet Ağaçlı'yı yumrukla yere düşürdü.

15 dakika boyunca küfür etmiş
Ağaçlı'nın avukatı Özgür Şimşek, Deniz Ateş Bitnel hakkında saldırı ve hakaret iddiasıyla savcılığa şikâyet dilekçesi verdi. Dilekçede Bitnel'in Ağaçlı'ya yaklaşık 15 dakika boyunca küfür ettiği iddiası da yer aldı.



Lisansı askıya alınmıştı
2016'daki Trabzonspor-Galatasaray maçını yönettikten sonra uzun süre maç alamayan, bu süreçten sonra B klasman hakemi olarak görevlendirilen ve ardından da lisansı askıya alınan Bitnel, il hakemliğine düşürülmüştü.

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