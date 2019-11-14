Fenerbahçe'nin hayalet kulübesi

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 12 farklı futbolcusunu yedek güç olarak sahaya sürdü ancak bunların 11'i ne gol ne de asist olarak skora katkı veremedi.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesi, teknik direktör Ersun Yanal'ın beklentilerine ilaç olmadı. Süper Lig'de geride kalan 11 haftalık periyotta Yanal, 12 futbolcusunu sonradan oyuna soktu. 11 isim ne gol ne asist olarak skora katkı veremedi.

Sadece Ferdi gol attı

Sadece Ferdi Kadıoğlu, Gaziantep'e gol attı, Başakşehir maçında da takıma asistle katkı verdi. Bu durum kulübeden gelen oyuncuların oyuna olan katkısını tartışılır hale getirdi.

Ferdi kadroya bile giremiyor

Sabah'ta yer alan habere göre; Ferdi Kadıoğlu takımdaki sakat ve cezaların tamamlanmasının ardından kadroya alınmamaya başladı. Son olarak U19 maçında kırmızı kart gören genç oyuncu, cezalı olduğu için son 2 maçta kadroya giremedi. Ferdi'nin devre arasında kiralanacağı gelen bilgiler arasında.