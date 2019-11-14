Trump ziyaret sonrası aile fotoğrafı paylaştı! Erdoğan sözleri çok konuşulacak

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'ın paylaştığı fotoğrafa Instagram hesabında "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak çok güzeldi." ifadeleriyle yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti esnasında çekilen aile fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafı yeniden paylaştı

Trump, resmi Instagram hesabından eşi Melania Trump'ın paylaştığı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin de yer aldığı kareyi yeniden paylaştı. Trump'ın bu paylaşımına on binlerce beğeni yağdı.

"Erdoğan'ı ağırlamak çok güzeldi"

Trump söz konusu fotoğrafta şu ifadelere yer verdi: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak çok güzeldi. Sayın Emine Erdoğan'a ev sahipliği yapmaktan ve ona tarihi salonlarımızı gezdirmekten zevk aldım.