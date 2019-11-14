İstanbul güne sisle uyandı! Avrupa Yakası'nda etkili
İSTANBUL'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücülere uyarı yapıldı.
Görüş mesafesinin oldukça düştüğü sis nedeniyle sürücüler tabelalarla sise karşı uyarıldı. Sis nedeniyle neredeyse göz gözü görmez oldu.
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Sisin Anadolu yakasında da yer yer etkili olduğu görüldü. Görüş mesafesinin 10-15 metreye kadar düştüğü gözlendi.
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Özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
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