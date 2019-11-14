Eski hakem evinde ölü bulundu! Futbol dünyasını sarsan haber!

Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan, evinde ölü bulundu. Noyan'ın ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Süper Lig'de bir dönem yardımcı hakemlik yapan uzun süredir yalnız yaşayan 55 yaşndaki Tufan Noyan, evinde ölü bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Noyan'ın vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Tufan Noyan'ın cenazesi 14 Kasım Perşembe günü İzmit Eren Camisi'nde kılıncak öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Merhum Tufan Noyan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi. 55 yaşında hayatını kaybeden Tufan Noyan, 1990-1998 yıllarında hakemlik yaptı. Noyan, Süper Lig'de ise 1993-1998'de yardımcı hakemlik görevini yerine getirdi.

Noyan'ın ölümü spor camiasını yasa boğdu.