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Accor ve Alibaba’dan global düzeyde stratejik ortaklık

Accor Otel Grubu, perakende ticaret sektörü markası Alibaba Group ile önümüzdeki beş yıl içinde misafirlerinin deneyimlerini geliştirmek amacıyla işbirliğini duyurdu.

ACCOR ve Alibaba Group, gerçekleştirdikleri iş birliğini 2019 Çin Uluslararası İthalat Fuarı sırasında Pekin'de gerçekleştirilen törenle duyurdu.

Accor Otel Grubu’nun “Artırılmış Otelcilik” stratejisi, yakında hayata geçireceği yaşam tarzı sadakat programı olan ALL- Accor Live Limitless’ın başlatılmasında etkili olacak. Alibaba da programın hizmetlerini ve yararlarını, ekosistemini, tüketici anlayışlarını ve dijital pazarlama yeteneklerini kullanarak, ALL sadakat programının Çin'de ve dünyada kullanıma sunulmasını hızlandıracak.

ALL- Accor Live Limitless sadakat programı misafirlerinin oteli sadece uyumak için kullandığı bir alan olmaktan çıkararak ‘ yeme- içme, eğlence, konserler ve spor gibi’ alanlarda hayatın içine katacak “yaşam katan” etkinlikler düzenlemeyi hedefliyor.

Accor Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sebastien Bazin, konuyla ilgili şunları söyledi: “Dünyanın öncü global teknoloji şirketlerinden biri olan Alibaba ile global düzeyde bir stratejik ortaklığa imza atmaktan heyecan duyuyoruz. Bu önemli iş birliği, seyahat severlerin ALL – Accor Live Limitless aracılığıyla heyecan verici etkinliklere ve faydalara erişmelerini sağlayacaktır.”

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