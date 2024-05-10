Mehmet Şimşek'in temasları sonrası ABD'den "yatırımcı akını" olacak

TAİK Başkanı Murat Özyeğin, Amerikan-Türk Konferansı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 60 kadar birebir görüşme gerçekleştirdiğini, Türkiye'ye gelecek yatırımcı akınıyla bu görüşmelerin meyvelerini yakın zamanda alacaklarını belirtti.

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Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomide atılan kararlı adımlar, meyvelerini veriyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının, Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi ve uluslararası suç izleme kuruluşu FATF'ın, Türkiye'yi 2021'de aldığı gri listeden çıkarmak üzere olması umut veriyor.

Bu gelişmelerin yanında, ABD'nin başkenti Washington'da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi'nin (TAİK) ABD Ticaret Odası ve American Turkish Business Roundtable (ATBR) işbirliğinde düzenlediği 39. Amerikan-Türk Konferansı, iki tarafın da yoğun iştirakleriyle gerçekleştirildi.

TAİK Başkanı Murat Özyeğin, konuyla ilgili gazeteci Adem Metan'a değerlendirmelerde bulundu.

Murat Özyeğin, 5 yıldır karşılıklı olarak düzenlenemeyen etkinliği bu sene büyük bir ilgiyle gerçekleştirdiklerini belirterek, hem Türkiye'den gelen Türk şirketlerinin hem de ABD'li yatırımcıların konferansa büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

"İş insanlarıyla oluşan trafik, artarak devam edecek"

Murat Özyeğin'in açıklamaları şöyle:

Bugünden yarına hemen adımların atılması kolay değil, çünkü iki ülkenin kendi içerisinde dengeler var. Kendi kısa, orta ve uzun vadeli planları var. Siz, bu işin çıktısında pozitif bir sonuç görebiliyor musunuz?

Kesinlikle. Her türlü diyalog, özellikle ticaret tarafındaki gelişen ilişk çok kıymetli. Biz aslında ABD Dışişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanımız arasında gerçekleşen stratejik mekanizme görüşmeleri çerçevesinde, ticaret ve yatırımların da çok önemli bir unsur olduğunu anlıyoruz.

Ve bu şekilde bugün Sayın Flake ve Sayın Önal da sabah ATC'de katılımcılara hitap ettiler. Orada da aynı mesajı verdiler. Bu anlamda, evet kesinlikle bugün burada gerçekleştirdiğimiz panellerimizle, iş insanlarının bir araya gelmesi noktasında, karşılıklı olumlu ajandaya çok önemli bir katkı yaptığımıza inanıyoruz.

Bu gece döneceğiz ama, jetlag'ı atlatmadan Pazartesi ve Salı da 120'den fazla ABD şirketini de Türkiye'de Tradewinds konferansı çerçevesinde ağırlayacağız. Tradewinds, birçok ülkede yapıldı ama, bir yıl içinde iki kez aynı ülkede yapılan ilk Tradewinds konferansı. Ticaret Bakan Yardımcıları da heyete başkanlık ediyor olacak. Hakikaten yoğun bir trafik var. Bu trafiğin artarak devam edeceğine inanıyorum.

"Bakan Şimşek, yüzyüze 60 görüşme yaptı, yatırımcılar yolda"

Geçtiğimiz aylarda Sayın Şimşek burada Citibank başka olmak üzere bazı finans kurumu temsilcileriyle birebir görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu süreçte görüşmeler devam edecek mi?

Tabii Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile bahsettiğiniz hafta TAİK ve Citibank'ın ortak etkinliği programını New York'ta gerçekleştirmiştik. Ondan evvelki hafta da Washington'daydı ve Dünya Bankası toplantılarına gelmişti. Tabii Dünya Bankası toplantılarında kendisinden öğrendiğim kadarıyla 60 kadar birebir veya konferans noktasında programa katılmış, birebir görüşme yapmış. Hakikaten kendisi, Dünya Bankası görüşmeleri tarafında o haftayı muazzam bir tempo ile geçirdi.

Bununla birlikte, hafta sonu Washington'da yine programlara katıldı. Pazartesi sabahı da bahsettiğiniz gibi biz, Citibank ev sahipliğinde TAİK olarak ağırladık. Orada da 3 ayrı kredi derecelendirme kuruluşu ile bir araya geldi. Takip eden günün devamında ise Citibank yetkilileriyle görüştü. Devamında da çok değerli, Türkiye'yi gündemlerinde çok yoğun bir şekilde tutan yatırımcı kitlesiyle bir araya geldi. Ve ne mutlu ki bu görüşmeler sonrasında, aylardır devam eden bir süreç neticesinde, bu çabaların çok kıymetli karşılığını ekonomide de alıyor olduğumuz noktada. Hem rezervlerimizdeki yükseliş devam ederken, çok güçlü bir ivmelenme hem de CDS seviyelerimizin 800 seviyelerinden 300'ün altına gelmiş olmasını görüyor olmak, kredi derecelendirme kuruluşlarında kredimizi yükseltiyor olduğunu biliyorsunuz. Bu anlamda hakikaten çok güçlü ve çok iyi sonuçlar verdiğini görmekteyiz.