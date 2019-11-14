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2. Abdülhamit dönemine ait 5 ayrı dilde yazılmış! Bu hale getirilmiş

Demirören Haber Ajansı

SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası hâlâ kaldırılmadı.

Mahmutpaşa’daki  tarihi bir handa 5 ayrı dilde üzerinde “Tarakçı ve kehribarcı Agah Efendi ve Mahdumlarının” ile “El kasibi habibullah” yani “Kazananı Allah sever” yazılı kitabe bulunuyor.

Arapça, İbranice, Fransızca, Ermenice ve Rumca yazılı kitabe 2. Abdülhamit dönemine ait. Ancak kitabenin önü burada bulunan bir dükkanın tabelası ile tarihi değeri hiçe sayılarak kapatılmış durumdaydı.

Tabela yapılan eleştirilere rağmen hâlâ kaldırılmadı. Tabela nedeniyle ayrıca kitabenin İbranice yazılı bölümü görülemiyor.

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