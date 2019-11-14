Real Madrid Yusuf Yazıcı için geliyor

Real Madrid scout ekibi, Türkiye ile İzlanda arasında bu akşam oynanacak maçta Yusuf Yazıcı'yı mercek altına alacak.

EURO 2020 Elemeleri’nde Türkiye’nin İzlanda ile oynayacağı maçı Yusuf Yazıcı’yı izlemek için Real Madrid scout ekibi de gelecek. Real Madrid scout’ları genç oyuncuyu Trabzonspor’dayken de izlemeye gelmişlerdi. Yaz transfer döneminde yıldız transferine odaklanan İspanyol ekibi, Yusuf Yazıcı’yı elinden kaçırmıştı.



Zidane çok beğeniyor

Bu kez elini çabuk tutmak isteyen Real Madrid, Yusuf’u erkenden tekrar takibe aldı. Zinedine Zidane’nın da Milli oyuncu için olumlu görüş belirttiği öğrenildi. La Liga’da istediği sonuçları almasına rağmen sahadaki oyunla taraftarını memnun edemeyen Real Madrid, transfer ettiği yıldızlardan da faydalanamadı.



Listenin başında Yusuf var

Fransız teknik adamın özellikle hücum hattında birkaç bölgede görev yapabilen yaratıcı oyuncu transfer etmek istediği ve bu transfer için de listenin başında Yusuf Yazıcı olduğu öğrenildi.





