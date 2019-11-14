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NBA'de Austin Rivers babası için teknik faul istedi oyundan attırdı

NBA'de Houston Rockets'ın Los Angeles Clippers'ı 102-93 yendiği maçın sonunda yaşanan gerginlik geceye damga vurdu.

NBA'de gecenin maçı Houston Rockets ile Los Angeles Clippers arasında oynandı. Ev sahibi Rockets'in rakibini 102- 93 mağlup ettiği maçta Austin Rivers'ın Clippers koçu olan babasının atılmasını istemesi günün olayı oldu.

Teknik faul istedi oyundan atıldı
Rockets'in bitime 1.31 kala 96-88 önde götürdüğü anda Los Angeles Clippers Koçu Doc Rivers, bir pozisyona itirazı nedeniyle teknik faul aldı. Devamında Doc Rivers'ın tepkileri daha da artarken, Houston forması giyen oğlu Austin Rivers, hakemlerden babasının atılmasına neden olacak teknik faul işareti yaptı. Hakemlerden gelen ikinci teknik faulle Doc Rivers soyunma odasına gönderildi.


"Şükran Günü baya garip olacak"
Maç sonrası bir tweet atan Austin Rivers: "Şükran Günü baya garip olacak..." dedi.



James Harden 47 sayı attı
Seyircisi önünde kazanan Houston Rockets'ta James Harden 47 sayı, 6 ribaund, 7 asist, Russell Westbrook 17 sayı, 2 ribaund, 3 asist, Clint Capela 12 sayı, 20 ribaundla oynadı. Clippers'ta ise Kawhi Leonard 28 sayı, 12 ribaund, 7 asist, Lou Williams ise 20 sayı üretti.

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