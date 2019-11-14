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Fenerbahçe gözünü Rafael Toloi'ye dikti

İtalya’da Sampdoria-Atalanta maçını izleyen Volkan Demirel, Atalanta’nın Brezilyalı stoperi Rafael Toloi için not tuttu.

Fenerbahçe hem devre arasında hem de sezon sonunda kadroya katılacak oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da Sampdoria- Atalanta maçını izleyen Volkan Demirel'in Atalanta'nın stoperi Rafael Toloi'yi takip ettiği öğrenildi.

Volkan'dan olumlu rapor
Atalanta'nın Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ndeki banko oyuncularından birisi olan Toloi için Volkan Demirel'in olumlu rapor verdiği ve kısa sürede girişimlerin başlayacağı öğrenildi.

Sözleşmesi Haziran'da bitiyor
Toloi, Atalanta'da son sezonunu yaşasa da devre arasında transferi zor görünüyor. Çünkü hem takımın direkt oyuncusu olması hem de Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde olması işi zorlaştırıyor.

Ocak'ta zor hedef sezon sonu
Sarı-lacivertli kurmaylar Toloi'yi en azından önümüzdeki sezon için kadroya katmak istiyor. 29 yaşında, 1.85 boyunda olan Toloi, 19 kez Brezilya U-20 takımının da forması giymiş bir isim.

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