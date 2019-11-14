Rusya kritik gelişmeyi duyurdu! Türkiye sınırında üs kuruyor

Rusya, Mardin'in Nusaybin kentinin karşısında bulunan Kamışlı'da üs kurmaya başladığını açıkladı. Üs bölgesine 3 tane helikopterin hali hazırda konuşlandırıldığı belirtilirken, üssün karadan-havaya füze savunma sistemleriyle korunacağı kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Mardin'in Nusaybin kentinin karşısındaki Kamışlı'da, bir helikopter üssü kurmaya başladığını duyurdu.
Füze sistemiyle korunacak
Rusya devlet ajansı TASS'ın aktardığı açıklamaya göre, üs karadan-havaya füze savunma sistemleriyle korunacak.
Üç helikopter konuşlandı
Bölgeye hali hazırda üç helikopterin konuşlandırıldığı belirtildi.