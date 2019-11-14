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Hıncal Uluç'tan TRT'ye: Bu rezil bu ayıp bu utanç yayınını 40 gün yazarım bitmez

TRT'nin İstanbul Maratonu özel yayınını sert sözlerle eleştiren Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Bakın Genel Müdürüm. Bu rezil, bu ayıp, bu utanç yayınını 40 gün yazarım bitmez. Öyle feciydi" ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç, "Eğer birisi TRT'ye 'İstanbul Maratonu'nu, öyle bir naklen yayın yapın, öyle bir piç edin ki, kimse izlemesin' emir verse, benim vergilerimle yayın yapan kurum ancak bu kadar kötü, bu kadar çirkin, bu kadar ayıp, bu kadar utanç dolu bir iş yapardı" sözleri gündeme oturdu.

TRT Genel Müdürlüğü'nün yayın hakkında soruşturma açtırması gerektiğini belirten Hıncal Uluç, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"40 gün yazarım bitmez"

Kadınlar yarışı hiç takip edilmedi. Türkler ne yaptı bilmiyoruz. İlk beşe girenler, Olimpiyat hakkı kazanacak? Bizden giren oldu mu? TRT'nin umurunda değil. Dünyada 'Şeref Kürsüsü'nü yayınlamayan ilk Büyük Maraton Yayıncı kuruluşu olmayı da başardı TRT!

Bakın Genel Müdürüm. Bu rezil, bu ayıp, bu utanç yayınını 40 gün yazarım bitmez. Öyle feciydi.

"Eğer soruşturma açtırmazsanız..."

Hiç ama hiçbir şey anlatmadan, yarışa dair tek bilgi, İstanbul için tek cazip tanıtım yapmadan 'Güya' anlatan ve bunu adeta emirle, kasten yapmış gibi sırıtanlar için eğer soruşturma açtırmazsanız, izin verin onlar benim hakkımda 'Hakaret' davası açsınlar ki, dediklerimi mahkemede kanıtlayayım.

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