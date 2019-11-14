Türkiye'nin batısında sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 5 ila 8 derece birden düşüyor

Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Mersin'in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.