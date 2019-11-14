Türkiye'nin batısında sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 5 ila 8 derece birden düşüyor
Yurdun batısı sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Yağış alan bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşmesi bekleniyor.
Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Mersin'in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışlar
Yağışların; Aydın’ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim), Muğla il geneli, Antalya’nın batı kıyı ilçelerinde (Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli, Muğla’nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
Yer yer pus ve sis
Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Sıcaklık 4 ila 8 derece azalacak
Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.