Arsenal Merih Demiral'ı gözüne kestirdi! Dünya devi para akıtacak

İngiliz Guardian gazetesi, Premier Lig devi Arsenal'in Merih Demiral'ı transfer etmek için Juventus'un kapısını çalmaya hazırlandığını iddia etti.

Bu yıl Juventus'un Sassuolo'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği A Milli futblocumuz Merih Demiral'ın Serie A'da istediği süreyi bulamaması nedeniyle oynayabileceği bir takıma gitmek istediği yönünde haberler dikkat çekmişti. Menajerlerin de bu konuda çalışmaları başlamış olacak ki kısa süre içerisinde İngiliz futbol devleri Merih Demiral'ın peşine düştü.

Arsenal bir adım önde

Bu akşam A Milli Futbol Takımı'mızın İzlanda ile oynayacağı kritik maç öncesinde gelen bilgiler, oynanacak maçta tribünde iki büyük Premier Lig kulübünün scout ekiplerinin Merih için tribünde olacağı yönündeydi. Manchester United ve Arsenal'in transfer amacıyla izlettiği Merih Demiral için özellikle Arsenal'in bir adım önde olduğu iddiası yine bir İngiliz gazetesinden geldi.

40 milyon Euro'yu ödemeye hazır

Guardian gazetesi, Arsenal'in Merih için Juventus'un belirlediği 40 milyon Euro'luk (34 milyon Paund) serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu, kısa süre içerisinde de İtalyan kulübünün kapısını çalacağını öne sürdü.

Tek maçta forma giydi

Merih Demiral, Juventus'a transfer olduğu bu sezon geride kalan 12 maçın sadece birinde forma giyebildi.