Gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl gözaltına alındı

GİRESUN Eynesil’de 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünü araştıran TBMM komisyonu çalışmalarını takip eden gazeteci Canan Coşkun ve belgesel yönetmeni Kazım Kızıl gözaltına alındı.

Canan Coşkun, ifadesinde komisyonda görevli olan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile ortak bir çalışma için bulunduğunu, dosya hakkında Süllü’ye danışmanlık yaptığını belirterek, dosyada ifadesini değiştiren tanık Mürsel Küçükal ile görüşmek için evine gittiğini, CHP Milletvekili Süllü ile birlikte çalıştığını ve ifadesiyle ilgili bir soru sormak istediğini ifade etti.

“Gelin size orada göstereyim”

Mürsel Küçükal’ın kendisini eve davet ettiğini belirten Coşkun, olayın nasıl olduğunu sorduğunda Küçükal’ın yere yatarak Rabia Naz’ı nasıl bulduğunu anlattığını söyledi. O sırada Küçükal’ın eşinin geldiğini belirten Coşkun, Mürsel Küçükal’ın birden dışarı çıkıp “Gelin size orada göstereyim” dediğini aktardı.

"Peşinden koştuğum"

Mürsel Küçükal’ın eşinin “Beni bekleyin” demesine rağmen Küçükal’ın beklemediğini bunun üzerine Mürsel Küçükal’ın peşinden evden çıktığını belirten Coşkun, Küçükal çok hızlı yürüdüğü için peşinden koştuğunu ifade etti.

Olay yerine varan Küçükal’ın aynı evdeki gibi yerde sürünerek olayı aktardığını belirten Coşkun, Küçükal’ın buradan Rabia Naz’ın ilk sesin duyduğu çeşmenin oraya gittiklerini, dönüş yolunda Küçükal’ın eşinin de yanlarına geldiğini söyledi.

“İfadeni neden değiştirdin” diye sordu

Bu sırada yere çekim yapan Kazım Kızıl ile Şaban Vatan ile karşılaştıklarını, Vatan’ın “Sen ifadeni neden değiştirdin” diye sorduğunu, bunun ardından Vatan ile Küçükal’ın birbirleriyle konuşmaya başladıklarını, kendisinin bu noktadan sonra soru sormadığını vurguladı. Coşkun bu süre boyunca ses kaydı almaya devam ettiğini, kayıt dinlendiğinde konunun daha iyi anlaşılacağını söyledi.