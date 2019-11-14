HABER /  DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerikalı adam arasında bomba diyalog

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'daki ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sonrası camiye gitti. Burada "I love you man" deyip fotoğraf çektiren adama Erdoğan, "Thank you. I love you" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da Beyaz Saray'da yaptığı kritik görüşme sonrası camiye gitti.

Sürpriz karşılama

Burada büyük bir sürprizle karşılaşan Erdoğan ile Amerikan vatandaşı bir adam arasındaki ilginç diyalog resmen gündeme oturdu.

"Thank you. I love you"

Sevgi gösterisinde bulunan adam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "I love you man"  (Seni seviyorum adamım) diyerek fotoğraf çektirince Erdoğan'ın cevabı da, "Thank you. I love you" (Teşekkürler, bende seni seviyorum) oldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hulusi Akar Reis'i buraya getir sloganları! Erdoğan ABD'de cama çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Nuri Ersoy'dan müjde! Müzekartın kapsamı genişliyor
Fenerbahçe'de Vedat Muriç üzüntüsü! Durumu vahim
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Kiraya gecikme cezası geliyor
Trump'ın Hilal Kaplan'a söyledikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldürdü
Hıncal Uluç'tan TRT'ye: Bu rezil bu ayıp bu utanç yayınını 40 gün yazarım bitmez
Abdullah Gül'ün planını bozan gelişme Abdulkadir Selvi açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Gazeteci Canan Coşkun ve belgeselci Kazım Kızıl gözaltına alındı
Rusya kritik gelişmeyi duyurdu! Türkiye sınırında üs kuruyor
Fenerbahçe, CSKA Moskova'ya konuk olacak
Çocuklar 1. ara tatili nasıl geçirmeli duygusal basınca dikkat!
2020'de kaç gün tatil var Ramazan ve Kurban yüz güldürecek!
14 Kasım evde bakım maaşı yeni güncel liste hangi iller var?
Yorumlar 2 yorum