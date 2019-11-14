e okul öğrenci girişi yap MEB 2019 sayfası

Öğrenciler cuma günü yani 15 Kasım'da 1. ara tatile çıkacak. Tatil öncesi veliler e okul VBS sistemi ile öğrencilerin 1. sınav sonuçlarını sorgulama işlemi nasıl yapılır araştırması yapılıyor. Peki e okul VBS girişi nasıl yapılır, 1. sınav sonucu ve devamsızlık e okul VBS sistemiyle nasıl sorgulanır?

e Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır araştırması 1. ara tatil öncesi velilerin gündeminde. Milyonlarca öğrenci bu cuma günü yani 15 Kasım'da 9 günlük ara tatile çıkacak. Veliler ilse tatil öncesi 1. sınav sonuçlarını okula gitmeden anında sorgulamak istiyor. Bunun için yapmaları gereken e okul uygulamasına giriş yapmak. Peki e okul VBS girişi nasıl yapılır, 1. sınav sonucu ve devamsızlık e okul VBS sistemiyle nasıl sorgulanır?

E OKUL sınav sonuçları öğrenme nasıl olur: Velilerin ve öğrencilerin merakla beklediği 1.dönem sınav sonuçları açıklandı. 7 Kasım perşembe günü itibariyle eokulyd.meb.gov.tr internet adresi üzerinden e okul giriş sayfasına ulaştıktan sonra “VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ” yazan bölümde yer alan "Resimdeki Rakamlar", "Öğrenci TC Kimlik Numarası", "Öğrenci Okul Numarası" yazan boşlukları doldurmanız ve “Giriş” butonuna tıklamanız gerekiyor. Başarıl bir şekilde giriş sağladıktan sonra not durumu bölümünde birinci dönem sınav sonuçları ve sözlü sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Veli bilgilendirme sistemi VBS nasıl girilir: Öğrencilerin eğitim-öğretim dönemlerine ilişkin duyuru, ders programı, sınav, ödev, proje, performans, sınav notları, karne gibi okul bilgilerini öğrenebildikleri e-okul sistemi her geçen gün yapılan güncellemelerle daha kapsamlı bir hale gelmiştir. E-okul sistemine giriş yapmak isteyen öğrenci veya veliler ilk olarak okul yönetimiyle irtibata geçmesi gerekir. Sisteme giriş şifrelerini ve kayıt işlemlerini sadece okul yönetimi yapmaktadır. E-okul sistemiyle ilgili olarak görevli bulunan müdür yardımcısına başvuruda bulunmak suretiyle veli bilgilendirme sistemine ait giriş bilgiler alınır.

E-OKUL uygulamasıyla neler yapılır: E-Okul sisteminde öğrenciye ait şu bilgilere ulaşabilirsiniz; Devamsızlık, Not Bilgisi, Öğrencinin Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları, Performans Ödevi Sonuçları, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Davranış Notları, Diploma notu, Nakil Durumu, Pansiyon Zaman Çizelgesi, Pansiyon yemek Menüsü, Pansiyon Devamsızlık Bilgisi ve Pansiyon İzin Bilgilerine ulaşabilirsiniz.

E OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

e okul devamsızlık öğrenme: Veliler e-Okul sistemine https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresinden giriş yaparak devamsızlık bilgilerine ulaşabilir. Hastalık vb. durumların devamsızlığa nasıl girildiği büyük bir önem taşır. Devamsızlık bilgilerinde yanlışlık söz konusu olursa itiraz okul henüz kapanmadan yapılmalıdır.