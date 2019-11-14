Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu kimdir yaş farkı kaç?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Uğur Güneş'in Reyhan Cansu ile ilişki yaşadığı iddia edildi. Peki teknik direktör Levent Eriş'in eski eşi Reyhan Cansu kimdir, kaç yaşında?

Başarılı oyuncu Uğur Güneş'in adı şu sıralar teknik direktör Levent Eriş'in eski eşi Reyhan Cansu ile birlikte anılıyor. İkilinin uzun süredir aşk yaşadığı magazin basınında günlerdir konuşuluyor. Peki 32 yaşındaki Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu kimdir, kaç yaşında?

Uğur Güneş'in sevgilisi Reyhan Cansu kimdir: Aslen İzmirli olan Reyhan Cansu, dokuz yaşında bale eğitimi almaya başladı.

Henüz 11 yaşındayken Dokuz Eylül Üniversitesi devlet konservatuarı yetenek sınavlarını kazandı. Çok küçük yaşlardan bu yana sanatla içi içe olan Reyan Cansu, sahne sanatları, görsel sanatlar ve özel Türk müziği dersleri alarak devam etti

Cansu, bir dönem televizyonlarda oğlunun kaybolduğu haberleriyle gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, 2008 yılında ünlü antrenör Levent Eriş ile nikah masasına oturdu, çiftin beraberliği 2014 yılında son buldu.

2015 yılında müzik piyasasına adım atan ; Adam Mısın Sen 2015, Zannettim ki 2015, Kadehinde Zehir Olsa 2015, Kumanda 2018 adında şarkıları bulunuyor. Reyhan Cansu, Bir dönem televizyonlarda oğlunun kaybolduğu haberleriyle gündeme gelmişti.