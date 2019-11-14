HABER /  DÜNYA

Pentagon'dan skandal YPG açıklaması: Yardım etmeyi sürdürüyoruz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Pentagon'un Suriye'nin kuzeyinde 600 kadar askeri muhafaza edeceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Asya turu çerçevesinde Güney Kore'ye giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD askerlerini Suriye'nin kuzeydoğusundan çıkarma sürecinin devam ettiğini belirterek, "Günün sonunda orada 500-600 askerimiz olacak" dedi.

Mark Esper, Suriye'nin güneybatısında Irak ve Ürdün sınırında El Tanf üssünde konuşlanan 200 kadar askerin bu gruba dahil olup olmadığı yönündeki soruya, bahsettiği rakamın Suriye'nin kuzeydoğusu için olduğu yanıtını verdi.

ABD, YPG'ye yardım etmeyi sürdürüyor

Bir soru üzerine, ABD'nin bölgede YPG/PKK'ya yardım etmeyi sürdürdüğünü söyleyen ABD Savunma Bakanı, Suriye'deki ABD askerlerinin sayısının, özellikle Avrupalı müttefiklerin ülkedeki varlığını güçlendirmesi halinde değişebileceğini kaydetti.

"Sahadaki olaylar değişir..."

Esper, "İşler değişir. Sahadaki olaylar değişir. Örneğin, Avrupa'dan bize katılan ortaklarımız ve müttefiklerimiz olabilir. Sahada bize katılırlarsa, bu bize oradan daha çok ABD askerini çıkarma kabiliyeti tanıyabilir." ifadesini kullandı.

"Amaç DAEŞ'ı yenilgiye uğratmak"

ABD Savunma Bakanı Esper, yine bir soru üzerine, Türkiye'nin ABD ile Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkes konusunda vardığı anlaşmaya genel anlamda uyuyor göründüğünü dile getirdi. Esper, Türk ve Rus askerlerinin, bir ay önce Türk ve ABD askerlerinin yaptığı gibi Suriye'de ortak devriye görevi yürütmesi konusunda ne düşündüğüne ilişkin soruya da misyonlarının hiçbir zaman Suriye sınırında Türkler ve Kürtler arasında devriye yapmak olmadığı, DAEŞ'ı yenilgiye uğratmayı amaçladıkları cevabını verdi.

"Türkiye ile sağlam bir ilişki temin edilmeli"

Türk ve Rus ordularının birlikte çalışması konusundaki endişelerini, bunun NATO yörüngesinden çıkış anlamına geldiğini Türkiye'ye ilettiğini dile getiren Esper, yıllarca iyi bir müttefik olan, Kore Savaşı'nda ve Afganistan'da ABD'nin yanında mücadele eden Türkiye'yi bu yoldan geri çevirmeleri ve sağlam bir ilişkiyi temin etmeleri gerektiğini söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'nin batısında sağanak uyarısı! Sıcaklıklar 5 ila 8 derece birden düşüyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan Trump görüşmesi sürerken Pentagon'un F-35 açıklaması buz kesti
Galatasaray seçime gidecek mi? Mahkeme kararını verdi
Yasa Meclis'ten geçti! Bankalar ücretlere kendisi karar veremeyecek
Ersun Yanal: Talisca bizi şampiyon yapar
Yeni kimliklere ATM'lerde yeni dönem! Bakın neler yapılabilecek!
Erdoğan ile görüşen Lindsey Graham'dan Türkiye'yi memnun eden 'Ermeni' blokesi
ÖNCEKİ HABERLER
KYK sonuçlar ne zaman açıklanır e devlet şifresiyle YURTKUR girişi
1. ara tatil ne zaman 2019 okullar ne zaman tatile giriyor?
2020 saç modelleri renk ve kesim trendleri
İçişleri Bakanlığı: Ara bölgede kalan DEAŞ'lı ABD'ye gönderilecek
e okul öğrenci girişi yap MEB 2019 sayfası
22. yüzyıla ne zaman gireceğiz 22. yüzyıl başlangıcı hesaplama
Yorumlar 3 yorum