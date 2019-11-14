Erdoğan Trump görüşmesi sürerken Pentagon'un F-35 açıklaması buz kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da görüşürken, Pentagon'da F-35 programını yöneten orgeneral Eric Fick, "Türkiye'nin yerine yeni alternatifler geldi" açıklamasını yaptı.

Dünya gündemi Beyaz Saray'daki Erdoğan-Trump görüşmesine dikkat kesildiği sırada Pentagon'dan çok kritik bir açıklama yapıldığı ortaya çıktı. İkili görüşme devam ederken Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programının yöneticisi Korgeneral Eric Fick açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin yerine yeni alternatifler geldi"

Savunma sanayi üzerine yaptığı haberlerle bilinen dünyanın çok okunan dergilerinden Defense News'ün "Pentagon yetkilisi F-35 programının yolunda olduğunu ve Türkiye'nin yerine yeni alternatiflerin geldiğini söyledi" başlığıyla aktardığı haberde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde F-35 programını yöneten Korgeneral Eric Fick'in açıklamalarına yer verildi.

"Türkiye'nin programdan çıkışı Mart 2020'yi bulacak"

Kongre'de açıklamalarda bulunan Fick, ABD'nin Türkiye'nin ayrılması sonrasında alternatif ülkeler bulduğunu söylerken, "" dedi.

"Henüz hepsini bulamadık"

Programın yöneticisi olarak görev alan Korgeneral Fick, "Bir yıl önce çalışmaya başladık, çok sessiz fakat incelikli bir şekilde çalışarak bütün bu parçalar için alternatif kaynak aramaya çalıştık. Henüz hepsini bulamadık yaklaşık 12 komponente alternatif bulamadık" dedi. Fick, bu 12 parçanın arasında pervane ve aracın iskeleti olduğunu dile getirdi.