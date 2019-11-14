HABER /  DÜNYA

Erdoğan Trump görüşmesi sürerken Pentagon'un F-35 açıklaması buz kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da görüşürken, Pentagon'da F-35 programını yöneten orgeneral Eric Fick, "Türkiye'nin yerine yeni alternatifler geldi" açıklamasını yaptı.

Dünya gündemi Beyaz Saray'daki Erdoğan-Trump görüşmesine dikkat kesildiği sırada Pentagon'dan çok kritik bir açıklama yapıldığı ortaya çıktı. İkili görüşme devam ederken Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 programının yöneticisi Korgeneral Eric Fick açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin yerine yeni alternatifler geldi"

Savunma sanayi üzerine yaptığı haberlerle bilinen dünyanın çok okunan dergilerinden Defense News'ün "Pentagon yetkilisi F-35 programının yolunda olduğunu ve Türkiye'nin yerine yeni alternatiflerin geldiğini söyledi" başlığıyla aktardığı haberde ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde F-35 programını yöneten Korgeneral Eric Fick'in açıklamalarına yer verildi.

"Türkiye'nin programdan çıkışı Mart 2020'yi bulacak"

Kongre'de açıklamalarda bulunan Fick, ABD'nin Türkiye'nin ayrılması sonrasında alternatif ülkeler bulduğunu söylerken, "" dedi.

"Henüz hepsini bulamadık"

Programın yöneticisi olarak görev alan Korgeneral Fick, "Bir yıl önce çalışmaya başladık, çok sessiz fakat incelikli bir şekilde çalışarak bütün bu parçalar için alternatif kaynak aramaya çalıştık. Henüz hepsini bulamadık yaklaşık 12 komponente alternatif bulamadık" dedi. Fick, bu 12 parçanın arasında pervane ve aracın iskeleti olduğunu dile getirdi.

İlgili Haberler
Esper: Türkiye hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemez ABD Türkiye'ye ait F-35'leri hangi ülkeye satacak?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail'in parmağı varmış Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray seçime gidecek mi? Mahkeme kararını verdi
Yasa Meclis'ten geçti! Bankalar ücretlere kendisi karar veremeyecek
Ersun Yanal: Talisca bizi şampiyon yapar
Yeni kimliklere ATM'lerde yeni dönem! Bakın neler yapılabilecek!
Erdoğan ile görüşen Lindsey Graham'dan Türkiye'yi memnun eden 'Ermeni' blokesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerikalı adam arasında bomba diyalog
ÖNCEKİ HABERLER
e okul öğrenci girişi yap MEB 2019 sayfası
Fenerbahçe'den Vedat Muriç açıklaması
Kara cuma ne zaman başlıyor 2019 indirimler kaç gün sürecek?
İşverenlere müjde! Yeni yılda istihdam desteği 49 bin lira
Arsenal Merih Demiral'ı gözüne kestirdi! Dünya devi para akıtacak
22. yüzyıla ne zaman gireceğiz 22. yüzyıl başlangıcı hesaplama
Yorumlar 7 yorum