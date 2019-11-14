Ahmet Hakan'dan olay Ahmet Altan yorumu: FETÖ'cüler tutuklattı

"Sanırım FETÖ’cüler Ahmet Altan’ın içeride kalarak kendilerine daha fazla hizmet edeceğini düşündüler." diyen Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, "FETÖ’cüler böyle düşünerek bunu yaptılar da..." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan, yazar Ahmet Altan’ın The Observer’a yazdığı yazıdaki flütçü Selman'ın, FETÖ'cü hesaplar tarafından Gülen'in yeğeni olduğunun ifşa edildiğini belirterek “Altan'ın hapiste olmasının FETÖ’cülerin daha çok işine geldiğini” savundu.

Ahmet Hakan, “Kâğıttan flüt” başlıklı yazıyı T24’e yazdığını iddia ederek şunları söyledi:

"Fakat tam bu sırada..."

"İçeride kalanlardan biri de Selman... Ziyaretçisi yoktu... Kâğıttan flüt yapıp çalardı... Ah Selman... Oğlum gibiydin... Seni arkada bıraktım... Vah Selman...” üslubuyla yazılmış bir yazı. Herkes yazıyı, geride bırakılmış bir cezaevi arkadaşına yazılmış içli olmaya çalışan bir yazı olarak algıladı. Etkilenen etkilendi, etkilenmeyen etkilenmedi.

"FETÖ’cü hesaplar ifşa etti"

Fakat tam bu sırada... Sosyal medyadaki en namlı FETÖ’cü hesaplar, bir biçimde, söz konusu Selman’ın “Selman Gülen” olduğunu, yani Fetullah’ın yeğeni olduğunu ifşa ettiler. Ve bu ifşayla birlikte... FETÖ örgütü üyeleri, Ahmet Altan’ın yazısının altında toplanıp... Hem ağlaştılar, hem de o yazıdan bir moral motivasyon çıkarmaya çalıştılar.

Savcılığın itiraz için harekete geçmesi ve Altan’ın yeniden hapse gönderilmesi... İşte bu örgütsel motivasyonun ardından gerçekleşti.

Sanırım FETÖ’cüler Ahmet Altan’ın içeride kalarak kendilerine daha fazla hizmet edeceğini düşündüler. FETÖ’cüler böyle düşünerek bunu yaptılar da...

Ahmet Altan’ı bir hafta sonra yeniden içeri atanlar neyi düşünerek, neyi amaçlayarak bunu yaptılar acaba?

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