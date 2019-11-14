Hilal Kaplan - Donald Trump diyaloğunun tam hali! Herkes işine geleni aldı

ABD Başkanı Donald Trump ile Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan arasındaki diyalog gündeme oturdu. Herkes 'işine gelen' kısmı kesip haberi sundu. Biz sizlere o diyaloğun tam halini veriyoruz.

ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak basın toplantısında ilginç anlar yaşandı. O anlardan biri Trump ve Sabah Gazetesi köşe yazarı Hilal Kaplan arasında geçti. Trump, "Sadece dost canlısı gazeteciler, onlardan çok fazla yok zaten" diyerek soru alacaklarını belirtip, Erdoğan'dan birini seçmesini istedi. Cumhurbaşkanı'nın tercihi de Hilal Kaplan oldu.

Trump-Hilal Kaplan diyaloğunun tamamı

Erdoğan'ın seçimi sonrasında Hilal Kaplan'ın yönelttiği soru ve Trump'ın verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu. Yapılan paylaşımlar da soru - cevabın bir kısmı kesilince ortaya Hilal Kaplan, Trump tarafından 'rezil edilmiş' gibi bir durum çıktı. Oysa o anların tamamı izlendiğinde tablo hayli farklı.

Hilal Kaplan'ın Trump'a İngilizce olarak yönelttiği soru şöyleydi:

-Obama’nın kusurlu dış politikalarını devraldınız. Bu kusurlardan birisi ABD’yi terörist gruplarla ortaklık ettirmekti. PKK ve Suriye’de YPG. Siz bunun ABD-Türkiye ilişkilerine verdiği hasarı düzeltmeye çalışıyorsunuz. Ancak siz aynı zamanda YPG’nin sözde liderini Beyaz Saray’a davet ettiniz. İsmi Mazlum Kobani. Ve bu kişi Türkiye’de en az 18 terörist saldırıdan sorumlu, bu saldırılar da 184 askerin ve 48 sivilin ölümüne sebep oldu. Bugünkü toplantıdan sonra hala onu Beyaz Saray’a çağırmayı düşünüyor musunuz? Ki böyle bir şey Türkiye toplumu için son derece gücendirici ve kırıcı olur.



ABD Başkanı Donald Trump bu soruya aynen şu yanıtı verdi:

-Onunla (Mazlum Kobani) yakın zamanda iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Onunla birlikte çalışıyoruz. Sizin harika başkanınınız ile de beraber çalışıyoruz. Bir çok olumlu gelişme yaşanıyor. Bu gelişmelerin bir çoğu da tanımlamalar üzerine Kürt örgütler konusunda tanımlaman nedir çünkü Kürtler var, farklı gruplar var, bazıları onları seviyor bazıları sevmiyor. Amam inanıyorum ki kısa zamanda bu konuda çok yol katettik. Neler olacak göreceğiz ama eklemek isterim ki Başkan Erdoğan ve Türkiye ile ilişkilerimiz harika. Harika bir orduya sahip büyük bir ülke. Bizim en fazla askeri ürün sattığımız ülkelerden biri ki bu ürünleri biz ürettik. ABD dünyanın açık ara en iyi üreticisi. Türkiye bunu uzun zaman önce anladı. Bence bu konularda çok yol katedildi. Teşekkür ederim.

-Şimdi başkana bir soru sorabilirsin. Sorduğun soruyla gazeteci olduğuna ve Türk hükümeti için çalışmadığına emin misin?

Hilal Kaplan : Ben mi? Tamam... Çok isterim.

Herkes işine gelen yeri kesip verdi

Hilal Kaplan ile Donald Trump arasındaki bu diyalog muhalif medyada sadece Trump'ın son cümlesi ile verildi. Hilal Kaplan'ın yazarlık yaptığı Sabah Gazetesi ise o son cümleyi görmeden haberi sundu.