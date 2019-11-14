Sivas'ta devasa baykuş eve gizlice girdi çıkarılınca ilgi odağı oldu
SİVAS'ın kent merkezinde yaşayan Özlem Tok isimli bir vatandaşın evine giren yaralı bir baykuş, koruma altına alındı.
Merkez ilçesinin Seyrantepe Mahallesi'nde meydana gelen olay şaşkınlıkla karşılandı. Özlem Tok isimli mahalle sakininin evine balkondan dev bir baykuş girdi. Baykuşu yakalamakta güçlük çeken Özdem Tok itfaiyeyi aradı.
. İhbar üzerine eve giden Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, dev baykuşun kanat kısmından yaralı olduğunu fark etti. Yaralı baykuşu zarar vermeden yakalamak için bir süre uğraş veren ekipler, kısa bir sürenin ardından çarşafla yakalayabildi.
İlgi odağı oldu: Ekipler yaralı baykuşun tedavisinin yapılması için itfaiye müdürlüğüne getirdi. İtfaiye ekipleri dev baykuşla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
Ekip şaşkınlık yaşadı: Yaralı baykuş tedavisinin yapılmasının ardından doğaya bırakılması için Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi. İtfaiye eri Erhan Biter, dev baykuşu gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.