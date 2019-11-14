Sivas'ta devasa baykuş eve gizlice girdi çıkarılınca ilgi odağı oldu

. İhbar üzerine eve giden Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, dev baykuşun kanat kısmından yaralı olduğunu fark etti. Yaralı baykuşu zarar vermeden yakalamak için bir süre uğraş veren ekipler, kısa bir sürenin ardından çarşafla yakalayabildi.