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Kaçıncı yüzyıldayız 2019 yüzyıl hesaplama nasıl olur kolay formul

2019'un sonuna geldiğimiz şu günlerde vatandaşlar 22. yüzyıla ne zaman gireceğiz, yüzyıl ya da asır ne demek sorularının yanıtını araştırıyor. Şu an 21. yüzyılın içindeyiz ve 22. yüzyıla 1 Ocak 2101 tarihinde gireceğiz.

22. yüzyıla ne zaman gireceğiz, 21. yüzyıl ne zaman bitiyor araştırmaları 2019'un sonlarına gelirken araştırılmaya başladı. 

 Üzerine birçok yorum yapılan 22. yüzyıl'in başlangıç ve bitiş tarihi belli. Peki, 22. yüzyıl ne zaman? Yüzyıl nasıl hesaplanır?

22. yüzyıl, 1 Ocak 2101 tarihine başlayacak. 22. yüzyıl, 31 Aralık 2200 tarihinde sona erecek.

YÜZYIL NEDİR: Yüz yıl, 1 yılı ile başlar ve 00 yılı ile biter. Gerek miladi, gerekse hicri takvimde 0 diye bir yıl yoktur. 0 başlangıç kabul edilir ve takip eden an 1. yıldır. Mesela Miladi Takvim 1 Ocak 1 tarihi ile başlar ve birinci yüzyılın son günü, 31 Aralık 100 yılıdır. İkinci yüzyılın başlangıcı 1 ocak 101 tarihidir.

Pratikte bazı yüzyıllar 100 yıldan daha kısa, bazıları daha uzun sürmüştür. Hatta farklı milletlerde veya bölgelerde aynı zaman dilimi içinde farklı yüzyılların yaşanması mümkündür. Örnek olarak, modern tarih çözümlemelerinde; Osmanlı Devleti için 19. yüzyıl, Avrupa gibi 1789'da Fransız İhtilali ile birlikte başlamış ve 1914'te I. Dünya Savaşının başlamasıyla bitmiş kabul edilir.

YÜZYIL NASIL HESAPLANIR: İçinde olduğumuz yılın ilk iki rakamına +1 eklediğimiz zaman kaçıncı yüzyılda olduğunuzu hesaplayabilirsiniz. Örneğin; şuan 2019 yılındayız 20+1= 21. yüzyılda olduğumuzu hesaplamış oluruz.

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