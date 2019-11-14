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Galatasaray'da Henry Onyekuru harekatı

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için harekete geçiyor. Amaç Nijeryalı oyuncuyu 1,5 yıllığına kadroya katmak.

Galatasaray yönetimi, ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Fatih Terim’in kadroda görmek istediği Henry Onyekuru için girişimde bulunulacak.

Kiralık formülü
Yönetim, bu hafta Fransa’ya temsilci göndererek Monaco ile görüşmeleri sonuçlandırmayı planlıyor. Galatasaray, Onyekuru’yu bir buçuk yıllığına kiralayıp gelecek sezonun kadrosunda da yer vermek istiyor.

Monaco 6 ay istiyor
Nijeryalı futbolcuyu sezon başında 15 milyon avro ödeyerek transfer eden Monaco ise kontratın 6 ay olması konusunda ısrarcı. Fransa’ya gidecek olan İdari menajer Şükrü Hanedar, Monaco yönetimi ile anlaşmazlıkları gidermeye çalışacak.

Galatasaray’a geri dönmek istiyor
Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Onyekuru, Monaco’nun Dijon ile oynadığı son ligi maçında yedekler arasında yer aldı. Fransa’da aradığını bulamayan 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon iyi performansı sergilediği Galatasaray’a geri dönmeyi çok istiyor.

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