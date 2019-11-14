POMEM 26. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM 26. dönem başvuruları sona erdi ve şimdi POMEM sonuçları için gözler sonuç ekranına çevrildi. Peki 7 bin polis alımı için yapılan POMEM sonuçları ne zaman açıklanır?

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması polis adaylarının gündeminde. 26. dönem POMEM sonuçlarının kasım ayı içinde açıklanması bekleniyor. Peki POMEM sonuç görüntüleme nasıl olur, nereden bakılır?

Peki, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, POMEM 7 bin polis alımı hakkında merak edilen detayların kısa süre içinde netleşeceği tahmin ediliyor.

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK: Adayların internet üzerinden https://www.pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihleri daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sayfasından ilan edilecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir.