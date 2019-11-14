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Ertesi gün hapı nasıl kullanılır hamile kalabilirsiniz!

Ertesi gün hapı nedir, nasıl kullanılır? Korunmasız cinsel ilişki sonrası hamile kalmayı önleyen ertesi günü hapları her zaman işe yaramıyor. Tam bir doğum kontrol yöntemi olmayan ertesi gün hapı kullanmanıza karşın hamile kalabilirsiniz. İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Ertesi gün hapı hamilelikten korur mu? Korunmasız cinsel ilişki sonrası ertesi gün hapı hamile kalmanızı engelleyebilir ancak tam bir koruma sağlamaz. Ertesi gün hapını bir doğum kontrol yöntemi olarak kullanmamak gerekir. 

Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) tarafından güvenli olduğu 1997 yılında onaylanan bu yöntemin başarı şansı % 97-98 civarında. Ancak ertesi gün hapı ancak doğru zamanda kullanıldığında işe yarayan bir yöntem. Korunmasız cinsel ilişkiden en fazla 72 saat sonra tek doz kullanılan bu hapı ne kadar erken alırsanız hamileliği önlemede o kadar etkili. En etkili olduğu zaman aralığı ise cinsel birleşmeden sonraki ilk 12 saat. Ertesi gün hapının sık sık ve düzenli kullanılması ise sakıncalı. 

Ertesi gün hapının yan etkisi var mı?

Yoğun hormon içerdiği için kişide bulantı, baş dönmesi, karın ağrısı, baş ağrısı gibi rahatsızlıklara, hormonları ve rahmi etkilediği için adet düzensizliğine yol açabilir.

Ertesi gün hapı hamileliği nasıl engeller?

Ertesi gün hapı, yumurta ve spermin döllenmesini engeller. Ancak korunmasız seksten sonra üç gün içinde alınması gerekir. Ne kadar erken alırsanız o kadar iyidir. Ancak hali hazırda döllenmeye hazır bir yumurtanız varsa ve cinsel ilişki anında döllenme gerçekleşmişse ertesi gün hapları hamileliği engellemez. Bu nedenle özellikle yumurtlama dönemlerinde korumasız cinsel ilişki sonrası ertesi gün hapı kullanıyorsanız yine de hamile kalma ihtimaliniz olduğunu unutmayın.

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