FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ve Önder Aytaç Selman Gülen ifşasına kudurdu

Ahmet Altan'ın cezaevinden çıkar çıkmaz güzellemeler yaptığı Selman'ın Fethullah Gülen'in yeğeni olduğu ortaya çıkmıştı. Soyadını yazan da bir FETÖ'cü olunca örgüt birbirine düştü.

Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği döneminde FETÖ operasyonlarına medya desteği sağlayan Ahmet Altan, kısa süren özgürlüğünde kaleme aldığı 'Selman' yazısıyla gündeme oturmuştu. Ahmet Altan 'sıradan bir masum' olarak resmettiği kişinin soyadını yazmamıştı.

Selman'ın Fethullah Gülen'in ağabeyinin oğlu olduğunu ifşa eden ise FETÖ'nün etkin isimlerinden biri olmuştu. Bu kişi ABD'de FETÖ kolejinin başındaki Ali Yurtsever'di...

Fethullah Gülen'e yağcılık yapayım derken Selman'ın kimliğini ifşa eden Ali Yurtsever, FETÖ'nün propaganda ekibinin gazabına uğradı.

Ahmet Altan yazmamış sen niye yazıyorsun

FETÖ'nün firari isimlerinden Önder Aytaç, twitter hesabından 'ne gerek var soyadına Allah aşkına' diyerek Ali Yurtsever'in haşladı ve şunları yazdı:





Ahmet Altan soyadını bilerek yazmadı

FETÖ'nün 'yanıltma' tekniği ile yaptığı propagandanın ifşa olmasına firari Ekrem Dumanlı da kudurdu. Ahmet Altan'ın yazıda 'soyadını bilerek' yazmadığını belirten Ekrem Dumanlı, şunları söyledi:



-“Yazarın kapalı bıraktığı bir konuyu açarak bir lüzumsuzluk yapan, gereksizlik yapan, ağzından çıkanı kulağı duymayan, bir sonraki aşamaları hesap edemeyen safderun insanlar görüyorum. Onlara sormak istiyorum.

Ya bir yazarın bir şeyi söylememesinin bir hikmeti sebebi yok mudur?

Sen herkesten daha mı akıllısın? Senin üstüne vazife midir? Yazının nereye yazıldığını bilmeyen yazının tarihte nasıl bir yer alacağını bilmeyen ve ulu orta konuşmayı seven bir kısım insanlar var”.

Fethullah Gülen'in yeğenine güzelleme

Ahmet Altan cezaevinden çıkar çıkmaz kaleme aldığı ilk yazısında koğuş arkadaşı olan Selman isimli bir mahkumdan söz etmişti. Bu kişinin soyadını yazısında geçirmeyen Ahmet Altan, onun için 'oğlum gibi' demişti. Sonradan Selman denilen kişinin Fethullah Gülen'in ağabeyinin oğlu Selman Gülen olduğu ortaya çıktı. Fethullah Gülen'in yeğeni kılık değiştirmiş olarak lüks bir arabada yakalanmıştı.