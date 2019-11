Nihat Özdemir: Yabancı sınırına kulüpler karar verecek

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolunun birinci gündem maddesi olan yabancı kuralıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Marka ve Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

"Yabancı sayısının azalmamasını isteyen büyük bir kesim var''

Türk futbolunun birinci gündem maddesi olan yabancı kuralıyla ilgili konuşan Özdemir, "Yabancı sayısının azalmamasını isteyen büyük bir kesim var. Değişmesini isteyen de önemli bir kesim var. Bunun kararını verecek olan Süper Lig'deki kulüpler. Yabancı sınırlaması konusunda Süper Lig kulüpleri bir araya gelerek ortak bir karara varmalı. Yabancı sınırlaması kararını ben tek başıma verecek değilim. Hep birlikte bir karar vereceğiz. Yabancı oyuncu transferinde bazı kriterler getirilebilir. Sayı kadar oyuncularla ilgili koyacağımız kriterin de tartışılması gerekiyor. Bu da çok önemli. Birçok takımımızda 30'un üzerinde çok sayıda futbolcu var. Bu konuda Şenol Güneş bir çalışma yapıyor. Planlamayı 3 yıllık bir periyotta yapmayı düşünüyoru.'' dedi.





''Milli takımımız iyi bir jenerasyon yakaladı''

İzlanda ile oynanacak maça değinen Özdemir, ''Bu akşam bize beraberlik yetiyor. Grup liderliğini konuşuyoruz ama ben diyorum ki evvela bir gidelim, sonra bakalım. Milli takımımız iyi bir jenerasyon yakaladı. Burada boy gösterelim." ifadelerini kullandı.





''Hakemlerin performansına vereceğim not 10 üzerinden 7'yi geçmez''

''Kurullarım içerisinde en çok tartışılan kurum ne yazık ki Merkez Hakem Kurulu.'' diyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı; ''Bugün futbolu bırakan bir kişi teknik direktör veya yardımcısı olmak istersen 1.5, 2 sene içinde yol alabiliyor ancak hakem olmak istese ancak 8 yıl geçmesi gerekiyor. Tecrübeli bir hakemin hata yapmasını kabul edemiyorum, genç hakemler hata yapabilir. Bu yönde kararlar aldık. Bu süreyi kısalttık. Yeni isimler getirmek istiyoruz. Futbolcuları da bu işe dahil etmek istiyoruz. Hakemlerin performansına vereceğim not 10 üzerinden 7'yi geçmez. İyiye yakın bir not vermiş oldum. Hakem arkadaşlarımız gerekli eğitimi alıyorlar. Zekeriya Alp ve ekibi başarıya ulaşacaklarına yürekten inanıyorum."





''Bence, hakemler VAR'a biraz daha fazla gitmeleri gerekiyor''

VAR konusuna da değinen MHK Başkanı, ''Daha önce neden bu kadar çok VAR'a gidiyorsunuz diyorlardı, çok tenkit edildik. Yeni MHK, UEFA'nın VAR prosedürünü uyguluyor. Bence, hakemler VAR'a biraz daha fazla gitmeleri gerekiyor. Hakemler gri pozisyonlarda kamu vicdanını rahatlatmak için VAR'a gitmeli. Kamuoyunun vicdanını rahatlatacak şekilde kullanmış oluruz." dedi.





''VAR kayıtları hiçbir zaman dışarı sızmıyor''

''Abdürrahim Albayrak'ın 'VAR kayıtları elimizde' söylemi doğru çıkmadı.'' diyen Nihat Özdemir, ''VAR kayıtları hiçbir zaman dışarı sızmıyor. Bugüne kadar söylentiler doğru çıkmadı. Fakat daha sonra bir başka kulüp başkanı bu açıklama nedeniyle kendisini mahkemeye verdi. Spor mahkemesi de bu yöneticiyi suçlu bularak para cezası verdi. Ama yarın ne olacağı belli olmaz, biz oradaki disiplini takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.





''Şampiyon olduğu sene gittik Pereira'yı hocalığa getirdik''

Fenerbahçe'deki yöneticilik hayatının nasıl başladığını anlatan Özdemir, ''Ali Şen Bodrum'dan seslenmişti, 'Fenerbahçe'ye el koymaya geliyorum' diye. O zaman el koymaya geldiğinde bizi yönetim kuruluna aldılar. O dönemdeki Ali Şen'in kurmuş olduğu yönetim bence Fenerbahçe tarihinin en güçlü yönetim kuruludur. Başkan Vekilleri Vefa Küçük ve Şadan Kalkavan'dı. Futbol şubesinden sorumlu Selim Soydan vardı. Mehmet Ali Aydınlar muhasebe elemanıydı. Şampiyon olduğu sene gittik Pereira'yı hocalığa getirdik. O sene takım Trabzon'u yenerek şampiyon olmuştu. Bir müddet ara verdim. Sonra Aziz Yıldırım beni davet etti. Geldim. Hemen hemen 17 sene Yıldırım'la çalıştım.'' dedi.

''Ne devletten para aldık ne de yardım aldık''

Fenerbahçe'nin devletten yardım almadan stat yaptığının altını çizen Özdemir, ''Paramız pulumuz yoktu, o stadyum yenilendi. Zaten yönetimin yarısı müteahhitti. Şükrü Saraçoğlu'nda bir gün dahi maç oynanmadığı gün olmadı. Hem maç oynandı hem stat yapıldı. Ne devletten para aldık ne de yardım aldık. Maçlara da ara verilmeden o inşaatlar devam etti. Hem maç oynandı hem stadı yaptık. Beşiktaş ve Galatasaray kendi stadında yapamadı. Şu an Fenerbahçe Beko'nun oynadığı salon. Kasamızdan bir tek lira çıkmadan o salon yapıldı. Gidip devletin arsasını almadık. Fenerbahçe'nin malıydı. Hepimizin bildiği Topuk Yaylası. Geçen Sayın Bakan Düzce ziyaretinde orada kalmış. Beni arıyor, teşekkür ediyor. Şu anda birçok takım orayı kullanabiliyor.'' şeklinde konuştu.

''Olimpiyat Stadı, yenilendikten sonra Milli Takım'ın stadı olacak''

Milli Takım'ın yeni stadı olacağını ifade eden TFF Başkanı, ''Sayın Demirören'le aynı hareketi başlatmıştık. Riva tesisleri. Birinci kısmı bitti, ikinci kısmını yapıyoruz. UEFA ve FIFA bu tesislerimize hayranlıkla bakıyor. Olimpiyat Stadı, yenilendikten sonra Milli Takım'ın stadı olacak.'' dedi.