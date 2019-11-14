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Ordu’da dört üniversite mezunundan biri işsiz! Sayı giderek artıyor

Türkiye'de işsizlik yüzde 13.9 ile son yılların en yüksek seviyelerindeyken üniversite mezunu işsizlik oranı da giderek artıyor. Ordu'da üniversite mezunu işsizlik oranı neredeyse yüzde 25 olmasına rağmen her yıl binlerce kişi üniversiteden mezun oluyor.

İşsizlik Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri. Temmuz dönemi resmi işsizlik rakamlarına göre Türkiye’de 4 milyon 596 bin kişi işsiz. İşsizlik oranı yüzde 13.9 seviyesinde. Üniversite mezunu işsizlerin sayısı da bir hayli yüksek.

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, Ordu'da 30 bin kayıtlı işsizin 7 bin 500'ünün üniversite mezunu olduğunu söyledi. TÜİK rakamlarına göre üniversite ve yüksek okul mezunu işsizlerin oranı temmuz döneminde yüzde 14.2 olarak gerçekleşti. Yani üniversite mezunları arasındaki işsizlik Türkiye ortalamasının üzerinde.

Bugün ise Ordu’dan çok çarpıcı bir rakam geldi. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İsa Kaymak, orduda üniversite mezunu işsizlik oranının yüzde 25 olduğunu söyledi!

15-35 yaş arası kayıtlı işsiz sayısı 30 bin

Kaymak, Mesleki ve Beceri Geliştirme İş Bilgisi Protokolü (MEGİP) sertifika dağıtım töreninde yaptığı açıklamada, Ordu'da 15-35 yaş aralığında iş arayan 30 bin kayıtlı işsiz bulunduğunu söyledi.

Kaymak, “İş arayan kayıtlarımızın 4'e 1'i üniversite mezunu. 4 bin civarında ön lisans mezunu, yaklaşık 200-300 yüksek lisans mezunu iş arayan kayıtlarımız mevcut.

Artık aradığınız her nitelikte eleman bulunabiliyor. Ordu'nun ihtiyacı olan şey yeni yatırım alanlarının ve farklı yatırım istihdam alanlarının oluşturularak iş alternatiflerinin geliştirilmesidir” diye konuştu.

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