Ahmet Davutoğlu parti kurmamasını teklif eden Ali Babacan'ı reddetti

Ekonominin eski patronu Ali Babacan yeni parti çalışmalarını sürdürüyor. Babacanı'ın kuracağı partinin isminde 'demokrasi' ya da 'demokrat' kelimelerine yer vermek istediği öğrenildi. Partinin Kurucular Kurulu'na seçilecek kişilerde de 'demokratik tavır' şartı aranacak.

AK Partili eski Devlet Bakanı Ali Babacan'ın en geç 31 Aralık'a kadar kurması beklenen yeni partisi "demokrasi" söylemi ile yola çıkacak. Sınır ötesi harekat nedeniyle partinin kuruluş tarihinde bir erteleme olmadı, sadece söylemleri ile kamuoyunun önüne çıkma konusundaki program ertelendi.

"Demokrasi" talebi öne çıktı

Partinin kuruluş çalışmaları sırasında profesyonel şirketler ya da yüz yüze temaslarda "demokrasi" talebinin öne çıktığını, iktidara eleştirilerin bu çerçevede yoğunlaştığını gören yeni parti kurmayları, bu arayışın altını çizerek yola çıkmaya hazırlanıyor.

Kurucular Kurulu'nda 'demokratik tavır' şartı

Yeni partinin 60 kişiden oluşması planlanan Kurucular Kurulu'na seçilecek kişilerde öncelikle "Demokratik tavır" aranacak. Bu özelliğinin yanı sıra akademik çevreler, ekonomi ve siyaset alanında öne çıkanlar ile profesyonel yaşamında söz sahibi olan isimlere kurulda yer verilmek isteniyor. Geçmişte AK Parti'de siyaset yapanların da bulunacağı belirtilen kurulun ağırlığının kadın ve gençlerden oluşacağı belirtildi.

İlk günden bu yana dillendirilen 'Gül destekli Babacan hareketi' çizgisi değişmedi.

Kurmay ekip kimlerden oluşuyor?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül partinin hiçbir organında görev almayacak. Partinin kuruluş çalışmalarını yürüten kurmay heyet Ali Babacan'ın yanı sıra, AK Partili eski bakanlar Beşir Atalay, Sadullah Ergin ve Nihat Ergün'den oluşuyor.

Davutoğlu'na davet gönderildi

Bu arada, parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na "Partiyi Babacan kursun, siz destekleyin, aynı siyasi çizgideki iki parti amaca ulaşılmasını zorlaştırır" mesajı gönderildiği öğrenildi. Ancak Davutoğlu'nun "Biz kuruluş aşamasına geldik" diyerek bu öneriyi geri çevirdiği bildirildi.

"AK Parti'yi bölen olmamak" hassasiyeti

Partinin kuruluş tarihinin yaklaşması ile AK Parti kadrolarında katılım için nabız yoklayanların arttığı da bildirildi. Ancak "AK Parti'yi bölen olmamak" için bu isimlere yeşil ışık yakılmadı. Katılımlara partinin kuruluşunu tamamlanmasından sonra izin verilecek.