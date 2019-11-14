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'Rezilsin Portakal' etiketi ile Fatih Portakal Twitter'da TT oldu

İnternet Haber

Fatih Portakal'ın, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımlara tepkiler, Twitter'da 'Rezilsin Portakal' başlığıyla TT oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray görüşmesinin yankıları sürüyor.  Özellikle Fatih Portakal'ın görüşmeye ilişkin yorumları sosyal medyayı salladı. 

Erdoğan'ın Trump karşısında ezildiğini iddia etti

Portakal, Erdoğan'ı Trump'ın karşısında güçsüz olmak ve ABD başkanına yaranmakla suçladı. Portakal'ın ağır ithamları bununla da sınırlı kalmadı. Trump'ın, ABD'li muhalif senatörle Erdoğan'ı bir araya getirdiğini iddia eden Portakal, bu durumu diplomatik skandal olarak niteledi.

Senatörün oturuşunu çarpıttı

Portakal ayrıca YPG destekçisi Lindsay Graham'in bacak üstüne bacak atmasını, "Erdoğan'ın karşısında dikkat çeken oturuş" başlığıyla haber yapan muhalif Oda TV sitesinin linkini paylaştı.

Batı dünyasında bacak atmanın normal karşılandığını bilmezden gelen Portakal'ın, Erdoğan'ın muhatabı olan Trump'ın oturuş pozisyonunu görmezden gelmesi ise bir başka eleştiri konusu oldu.

Fox Haber'in sunucusunun tartışılan bu paylaşımlarına tepkiler çığ gibi geldi. Güç gösteremedi iddiasına kullanıcılar, senatör Lindsay Graham'ın Ermeni tasarısını veto etmesini paylaştılar.

Batı basınında Trump'a tepki haberleri

Kullanıcılar ayrıca Portakal'a CNN'in Beyaz Saray muhabiri olan Kevin Liptak "Ancak hiçbir lider, Erdoğan kadar, Trump'tan istediğini elde edemedi" yorumunu hatırlattı. ABD basınında Erdoğan'a hayran olduğunu söyleyen Trump'ın sözlerinin Batı basınında manşetlere taşınması da paylaşıldı.

Portakal'a tepki yağdı

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