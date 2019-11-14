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Google Haritalar için çeviri özelliği geliyor

Google Haritalar, çeviri dünyasına da giriş yapıyor, gidilen ülkedeki iletişimi kolaylaştıracak.

Google’ın Haritalar uygulaması dünyanın her yerindeki rotalara ulaşmamızın yanında yabancı bir ülkeyi keşfetmemizde de bize yardımcı oluyor. Kullanılan bölgeye göre, uygulama üzerinden taksi çağırmak ve hava durumunu kontrol etmek de mümkün.

Şimdi Google, gidilen ülkenin yerel dilini bilmeyen kullanıcıların da hayatını kolaylaştıracak yeni bir adım atıyor. Google Haritalar çeviri yaparak, gidilen ülkedeki iletişimi kolaylaştıracak.

Yeni Google Haritalar özelliği tahmin edeceğiniz gibi Google Çeviri ile birlikte çalışacak. Kullanıcı gideceği yerin adını ya da adresini girdiğinde yanda bir hoparlör simgesi çıkacak. Buna dokunduktan sonra yerin adı, bulunan şehrin yerel diliyle sesli olarak okunacak. Bu, özellikle gittiğiniz şehirde taksi şoförlerine konum tarif etmek açısından oldukça önemli.

Metinden konuşmaya çeviri yapacak olan uygulama aynı şekilde tıpkı Google Çeviri gibi konuşmadan da metne çeviri yapacak.

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