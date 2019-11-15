2028'den gelen zaman yolcusu yakın gelecek ve Mars hakkında bakın neler dedi
2028'den geldiğini iddia eden zaman yolcusu Nikolai, Kızıl gezen Mars ve Mars'ta yaşayan canlılar hakkında bilgi verirken yakın gelecek 2028 yılı hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.
Son zamanlarda çok sık karşımıza çıkan zaman yolcularına yeni bir isim daha eklendi. Bu defa yakın gelecekten geldi zaman yolcusu 2028! Gelecekten geldiğini öne süren zaman yolcusu Nikolai, Sovyetler Birliği'nde yaşadığını ve genç yaşlarda uçuş lisansını aldığını söyleyerek çok sayıda operasyonda yer aldığını belirtti.
Özel operasyonlarda yer aldığı dönemde takma adının 'Siyah karga' olduğunu belirten zaman yolcusu, açıklamalarını Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan bir ülkede yaptığını aktardı.
Bir süre sonra eline bir kalem ve kağıt alan zaman yolcusu çizim yapmaya başladı.
Galaksiler arası bir göreve katıldığını iddia eden zaman yolcusu, Sovyetler Birliği döneminde Dünya ve Mars arasındaki tanımlanamayan nesneleri araştırma görevinin 1981 yılında başladığını söyledi.