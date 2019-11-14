Antalyaspor'da Stjepan Tomas dönemi

Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Stjepan Tomas'la anlaşma sağladı.
Teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor, Stjepan Tomas'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.
Medipol Başakşehir'de Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Hırvat teknik adamın gün içinde Antalya'ya gelerek sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Yardımcısı Ayhan Akman olacak
43 yaşındaki Tomas'ın yardımcısı ise Ayhan Akman olacak. Süper Lig'de son 4 maçını kaybeden Antalyaspor, topladığı 11 puanla 15. sırada yer alıyor.