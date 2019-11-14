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Bakan Koca açıkladı! Ankara'daki firmaya YPG soruşturması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca YPG-PYD’ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen Ankara’daki firma ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakan Koca, YPG-PYD’ye tıbbi cihaz verdiği iddia edilen Ankara’daki firma ile ilgili, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından İki müfettiş görevlendirildi. İdari soruşturma başlatıldı. Gerekli bulgularım güvenlik birimleriyle paylaşırız" dedi.

Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, Ankara’nın İskitler semtindeki bir firmanın, PYD/YPG terör örgütüne tıbbi cihaz gönderdiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

2 müfettiş görevlendirildi

Sağlık Bakanı Koca, "Cihazlarla ilgili Titck kurumumuz var. Titck kurumu bu iddialarla ilgili 2 müfettiş görevlendirdi. Bize gelen herhangi bir durum yok. İdari bir soruşturma başlatıldı. Bununla ilgili bulgularımızı güvenlik birimlerimize veriyor olacağız. Daha fazla bilgi vermem, soruşturmanın selameti açısından doğru olmaz." diye konuştu. 

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