Bunu da gördük! Irak'ta göstericiler polise karşı aslan kullandı

Irak'ta bugün, ülke genelinde önü alınamayan protesto gösterilerine damga vuran görüntü kameralara yansıdı. Merkezi hükümete bağlı güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için köpeklerini kullanmaya başlayınca, göstericiler de meydana aslanla geldi.

Sınır komşumuz Irak 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerle çalkalanıyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin protestoculara karşı kullandığı şiddet ve açıklanan reform paketlerinin ikna edici olmaması nedeniyle hükümete karşı protestolar tüm hızıyla devam ediyor.

Yaşanan kanlı olaylarda hayatını kaybeden göstericilerin sayısı 319, yaralı sayısı ise 15 bin olarak kayıtlara geçti.

Göstericiler polise karşı aslanla geldi

Öte yandan bugün, Irak'ın Babil kentinden protesto gösterilerine damga vuran bir görüntü kameralara yansıdı.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde göstericilerin polise karşı kullanmak için aslan getirdiği görüldü.