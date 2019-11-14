İngiliz ajanın eşine yurt dışına çıkış yasağı mendil satan atan 10 gündür kayıp
BEYOĞLU'nda ofisinin bulunduğu binanın önünde ölü bulunan İngiliz eski subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber'e yurt dışına çıkma yasağı konulurken, restoran çalışanının açıklaması olayı gizemli hale getirdi.
İstanbul Karaköy'deki ofisinin bulunduğu binanın önünde ölü bulunan İngiliz eski subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in sır perdesi aralanamadı. İntihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiği netlik kazanamayan ajanla ilgili spekülasyonlar devam ederken, sürpriz bir gelişme yaşandı.
Gittiği hastanelerin kayıtları alındı, evdeki elektronik eşyalar soruldu: Öte yandan Cinayet Büro Amirliğinde kaldığı sürede olay gecesini tekrar tekrar anlatması istenen ajanın karısı Emma Hedvig Christina Winber'e evlerinde bulunan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarının aralarında bulunduğu 7 elektronik eşyayla ilgili sorular sorulduğu belirtildi. Polis tarafından inceleme altına alınan bu eşyalar için Emma Hedvig Christina Winber'in eşi ve kendisi tarafından kullanıldığını söylediği öğrenildi.
Hastane kayıtları inceleniyor: Polis tarafından intihar olarak değerlendirilen James Gustaf Edward Le Mesurier'in ruhsal sorunları için gittiği hastanelerin kayıtlarının da inceleme altına alındığı belirtildi.
Yurt dışına çıkış yasağı konuldu: Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne dün saat 13.30 sıralarında bir kadın arkadaşı ile birlikte gelen Emma Hedvig Chirstina Winber yaklaşık 3 saat ifade verdi. İsveç uyruklu Emma Hedvig Chirstina Winber'e soruşturma tamamlanana kadar yurt dışına çıkış yasağı konduğu öğrenildi. Genç kadının olayla ilgili yeniden ifadesine başvurulabileceği belirtildi.