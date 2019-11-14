İngiliz ajanın eşine yurt dışına çıkış yasağı mendil satan atan 10 gündür kayıp

Gittiği hastanelerin kayıtları alındı, evdeki elektronik eşyalar soruldu: Öte yandan Cinayet Büro Amirliğinde kaldığı sürede olay gecesini tekrar tekrar anlatması istenen ajanın karısı Emma Hedvig Christina Winber'e evlerinde bulunan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarının aralarında bulunduğu 7 elektronik eşyayla ilgili sorular sorulduğu belirtildi. Polis tarafından inceleme altına alınan bu eşyalar için Emma Hedvig Christina Winber'in eşi ve kendisi tarafından kullanıldığını söylediği öğrenildi.