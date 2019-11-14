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Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Futbol takımı, aynı grupta yer alan 15 puandaki İzlanda ile 14 Kasım 2019 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye İzlanda maçı ne zaman? Milli takım maçı hangi hangi kanalda? İşte Türkiye İzlanda maçı ile ilgili merak edilenler...

H Grubu'ndaki  liderliğini devam ettirmek için büyük avantaj yakalayan A Milli Futbol Takımı, bugün İzlanda ile karşı karşıya gelecek gelecek. İzlanda, Türk Telekom Arena Stadı'nda Türkiye'nin karşısına saat 20.00'da çıkacak ve mücadele TRT1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Beraberlik bile yetiyor
H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda'dan puan veya puanlar aldığı takdirde Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek.

İngiliz hakem
Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.

Kaleci değişikliğine gidildi
Şampiyonası Elemeleri kapsamında gerçekleşecek Türkiye- İzlanda maçı öncesi milli takımda kaleci değişikliğine gidildi.  Yedek kaleci Gökhan Akkan yerine Altay Bayındır kadroya dahil edildi. Milli Takım'da Cenk Tosun ve İrfan Can kadroda yer almıyor. Kaptan Emre Belözoğlu'nun durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Emre'nin maçta forma giyip giymeyeceğine teknik ekip karar verecek.

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