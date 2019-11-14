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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD bombaları : Trump mektubu verince ne yaptı?

İnternet Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD dönüşü uçakta son dakika açıklamalar yaptı. Trump ile görüşmesinin perde arkasını aktaran Erdoğan, olay mektubu iadesiyle F-35'ler ve S400'ler konusundaki son gelişmeleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamalar arasında çok önemli başlıklar var. Bunlardan biri de Trump'ın küstah mektubunun iadesi oldu. Erdoğan mektubu iade edince Donald Trump'un hiç bir şey diyemediğini söyledi. 

ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Türkiye karşıtı açıklamalarına da değinen Erdoğan, "Bugün dersini aldı." diye konuştu. 

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Patriotları da alabiliriz dedik

*Patriotları da alabiliriz dedik. Bunu alırken S-400'ü tamamen kaldırma teklifini egemenlik haklarımız üzerinde tasarruf olarak görüyoruz.

*(F-35) Görevlendirmeyi yaptık, temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu netice alırız. Trump'ı yaklaşımlarında olumlu ve yapıcı gördüm.

(Trump'ın mektubunu iade etmesi) Tepkileri olmadı. Tabii Kılıçdaroğlu’na da 'mektup iade edildi' diye bir haber vermek lazım.

*(ABD ile ilişkiler) Görüş ayrılıklarını aşmanın yolu doğru bilgiye dayalı diyalogdur. Bu alandaki çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz.

*FETÖ'nün yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün senatörlere verdik. Döner dönmez tamamını bir set olarak göndereceğiz.

*(Fethullah Gülen'in iadesi) Adalet Bakanlıkları arasındaki görüşmeler hala devam ediyor, edecek. Yılmadan usanmadan takip edeceğiz.

 (ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Türkiye karşıtı açıklamaları) Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı."

*Özellikle Ermeni meselesi ve 1915 olaylarıyla ilgili olarak hem Sayın Trump’a hem Beyaz Saray’da buluştuğumuz senatörlere detaylı bilgi verdim ve tarihi hadiselerin siyasileştirilmesinin büyük bir hata olduğunu kendilerine anlattım.

*(Güvenli Bölge) NATO ülkelerinin tavrını göreceğiz. Olumlu yaklaşım alırsak ilk etapta kuzeyde bir barış koridoruyla ilgili adım atabiliriz.

Amerika da, Rusya da benim dostum olsun istiyorum. Bizim gayretlerimiz bunun için

* S400'ü bırakıp tamamen Patriot'a yönelmemiz gibi bir şey olamaz. 'Patriot'u da alalım' dedik. Ama S400'ü de alacağız.

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