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Nil Nehri 30 milyon yıl önce ortaya çıkmış olabilir!

Yeni bir araştırmada, Nil Nehri'nin yaklaşık 30 milyon yıl önce ortaya çıkmış olabileceği açıklandı.

6 bin 650 kilometrelik uzunluğu ile dünyanın en büyük nehri olan Nil, Afrika kıtasının onda birini kaplıyor ve bilim insanları, uzun yıllar boyunca Nil Nehri ile ilgili araştırmalar yapıyor.

Nil'in yaşıyla ilgili tartışmalar sürerken yeni bir araştırmada, nehrin yaklaşık 30 milyon yıl önce ortaya çıkmış olabileceği bulgusu elde edildi.

Nil ile aynı zamanda oluştuğu düşünülen Etiyopya yükseltilerinde yer alan platoda, eski zamanlardan kalma volkanik kaya örnekleri ile nehrin Mısır'ın kuzeyinden Akdeniz'e döküldüğü bölge olan Nil Deltası'ndan alınan tortullar incelendi.

Teksas Üniversitesi Jackson Yerbilimleri Okulu'nda görevli Profesör Claudio Faccenna liderliğindeki ekibin karşılaştırmalı çalışmasında, volkanik kaya ile tortulların içerik bakımından eşleştiği ve nehrin 20 ya da 30 milyon yıl yaşında olduğu tespit edildi.

Bazı bilim insanları ise Nil Nehri'nin 5 milyon yıl oluştuğunu savunurken, bazı araştırmacılar ise bu nehrin 5 kat daha yaşlı olduğunu iddia ediyor. Öyle görünüyor ki Nil Nehri'nin yaşı ile ilgili tartışmalar, önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

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