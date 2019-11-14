PFDK'dan Isla ve Abdülkadir Parmak'a 2'şer maç ceza

PFDK, Fenerbahçeli Isla ve Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak'a 2'şer maç ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Parmak'a 2, Fenerbahçe forması giyen Mauricio Isla'ya 2, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Junior Fernandes'e ise 3 maç ceza verildiğini açıkladı.

Sergen Yalçın'a 1 maç indirim

Ayrıca Tahkim Kurulu, BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a verilen 4 maçlık cezayı 3'e indirdi.

Para cezaları onandı

Ali Koç'a verilen 50 bin TL'lik ve Ahmet Ağaoğlu'na verilen 150 bin TL'lik para cezaları onandı.