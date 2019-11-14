Atatürk posteri önünde secde ettirildiler hangi okul olduğu ortaya çıktı

Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde anma programında, küçük yaştaki öğrencilerin Atatürk portresinin önünde secde ettirilmesi, sosyal medyada tepkiye yol açtı. Görüntülerin Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu'nda çekildiği ortaya çıktı.

Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'daki anma etkinliklerindeki görüntü büyük tepki çekti. Öğrencilere Atatürk portresi önünde secde ettirilmesi infial uyandırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı, görüntülerle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Okul Bursa'nın İznik ilçesinden

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'daki anma etkinliklerinde Atatürk portresinin önünde eğilen öğrencilerin yer aldığı okulun Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu olduğu ortaya çıktı.

Veliler de tepki gösterdi

Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattığını duyururken, okulda öğrencisi olan veliler de görüntüyü doğru bulmadıklarını belirtti. İnanç ve saygının farklı kavramlar olduğunu ifade eden öğrenci velisi İlyas Okka, "Şaşırdık. Eğitimde böyle yanlışların olmaması lazım, inançla eğitim ayrı kavramlar. Bu şekilde secde görüntüleri yanlış. İleride çocuklarımızın din ve saygıyı karıştırmasına neden olur. Bu duruma devletimizin el atması, uyarması lazım. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulumuzda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme-soruşturma başlatılmıştır" denildi.