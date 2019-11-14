CHP'den Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sürerken basına yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin, "Trump ve Erdoğan'ın görüşmesinden, iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik somut bir sonuç çıkmamıştır. Trump ve Erdoğan'ın görüşmesi hiçbir konuda anlaşmayan ama birbirinden de kopamayan iki ismin toplantısı görünümünde geçmiştir. İkili ilişkileri tıkayan ve milletimizin geleceğini ilgilendiren pek çok sorun halen ortada durmaktadır." dedi.

PM'de Erdoğan'ın ABD ziyareti değerlendirildi

Öztrak, Parti Meclisi'nin gündeminde, bazı yönetmelik değişiklerinin olduğunu, ayrıca Türkiye'nin gündemini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdiklerini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne ve millete yönelik hakaretleri ortada dururken, bir özür dilenmeden Erdoğan'ın Beyaz Saray'a gitmesini doğru bulmadıklarını ifade eden Öztrak, şöyle konuştu:

"Maalesef bu hakaret dolu kağıt parçası hala orta yerde durmaktadır. Dün, bu konuyla ilgili olarak ABD Başkanı'ndan bir özür veya pişmanlık ifadesi duymadık. Erdoğan ise bu müsveddeyi ve ekinde yer alan terörist mektubunu kendi ifadesiyle ABD Başkanı'na 'takdim ettiğini' söyledi. Eğer bu mektup iade edilmeyip takdim edilmişse, milletimizin şan ve şerefi yeterince korunmamıştır, hatta hiç korunmamıştır.

'Somut bir sonuç çıkmamıştır'

Trump ve Erdoğan’ın görüşmesinden, iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik somut bir sonuç çıkmamıştır. Trump ve Erdoğan'ın görüşmesi hiçbir konuda anlaşmayan ama birbirinden de kopamayan iki ismin toplantısı görünümünde geçmiştir. İkili ilişkileri tıkayan ve milletimizin geleceğini ilgilendiren pek çok sorun halen ortada durmaktadır."

Öztrak, ABD'nin Suriye'deki pozisyonunun ve terör örgütünün uzantısına bakış açısının değişmediğini, FETÖ ve Kongre'de bekleyen "Türkiye'nin çıkardığı çatışmaya karşı yasa" hakkında bir gelişme kaydedilemediğini, F-35 ve S-400 meselesinin ortada olduğunu söyledi.

"Sıkıntı yaratan manzaralar"

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Trump'ın gönderdiği mektup ve ABD ile yapılan mutabakat çerçevesinde Güvenli Bölge'den çekilmesi gereken teröristlerin çekilmediği konuları dünkü görüşmede gündeme gelmedi. Türkiye açısından zirve beklentiyi karşıladı mı?" sorusu üzerine Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mektubu takdim edeceğim" sözünü hatırlattı.

Takdim kelimesinin, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Trump'ı kendisinden yukarda gördüğü izlenimi verdiğini, bunun son derece yanlış olduğunu savunan Öztrak, yapılması gereken şeyin o mektupları iadeli taahhütlü geri göndermek olduğunu söyledi.

"Mektupları yanınıza alıp 'İade edeceğiz' derseniz, ortaya böyle milletimizin içini acıtan manzaralar çıkar." diyen Öztrak, şunları kaydetti:

"Tel Abyad ve Resulayn'da beklediğimiz olmadı, bu bölgelerden YPG çıkmadı diye en son geziden dönerken bundan iki gün önce uçakta Sayın Erdoğan açıklamalar yapmıştı ama oraya gidildi Trump 'Her şey çok iyi, sınırda her şey mükemmel, Kürtler de bu işerden çok memnun' açıklamaları yaptı, bizim taraftan çıt çıkmadı. Dolayısıyla bunlar sıkıntı yaratan manzaralar oldu."