Erdoğan Beyaz Saray'da izlettiği videoyu anlattı: Trump bayağı etkilendi

ABD ziyareti dönüşü medya mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray’da Trump ve görüşmeye katılan senatörlere gösterdiğini söyledi.

"Görüşmede izlettiğiniz videodan yola çıkarak bir soru soracağım. Bir de masada Türkiye’nin terörle mücadelesini anlatan bir kitapçık gördük. O videoyu izledikten ve kitapçığa baktıktan sonra nasıl bir tepki verdiler, bunu merak ediyoruz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:

'Türkiye Kürtlere karşıymış' gibi bakıyorlar

"Biz bunları kendilerine verdik. Bir de FETÖ’nün burada yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün o senatörlere verdik. Döner dönmez senatörlerin tamamına bir set olarak bunların tamamını göndereceğiz ve büyükelçilik vasıtasıyla bunları kendilerine dağıtacağız. Bu videoyu izledikten sonraki tavırlarında, bana göre en önemli hava Sayın Başkan’da oldu. O bayağı etkilendi. Diğerleri de zaten Abdi Şahin olayına farklı baktıkları için onu hala sahiplenmeye çalışıyorlar ve en önemlisi de olaya hala “Türkiye Kürtlere karşıymış” gibi bakıyorlar. Benim parlamentomda 50 tane Kürt milletvekilim var. Olaya bir de buradan bakın.

'Kürtlere de saygısızlık yapıyorsunuz'

Biz Güneydoğu başta olmak üzere bölgelerin şehircilik anlayışını değiştirdik. Alt yapısıyla, üst yapısıyla buraya bizim iktidar dönemimizde yapılan yatırımı, geçmişten bugüne hiçbir hükümet yapmamıştır. Örneğin Diyarbakır’ın hali bundan 15-20 sene önce neydi, bizim dönemizde ne oldu? Özellikle terör örgütünü def ettikten sonra yaptıklarımızla aynı şekilde Şırnak nereden nereye geldi. Van’a bizim iktidarımız döneminde yapılan yatırım bedeli 26 milyar liradır. TOKİ vasıtasıyla yaptığımız konutlarla bütün buraların havasını, çehresini değiştirdik. Kendilerine de söyledim; “Bir gezin oraları. Kürtlere yönelik olumsuz bir yaklaşım var mı yerinde görün. Görmeden kalkıp terör örgütü mensuplarına ‘bunlar Kürt’ diyorsunuz. Böylece Kürtlere de saygısızlık yapıyorsunuz.”

Altun,videoyu paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Erdoğan'ın izelttiği videoyu paylaştı.